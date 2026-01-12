Google rimuove gli AI Overview da alcune ricerche mediche

All'inizio di gennaio un'inchiesta di The Guardian ha acceso i riflettori su un problema serio: gli AI Overview di Google stavano fornendo risposte errate , e in alcuni casi opposte alle reali indicazioni mediche, su temi estremamente delicati. Parliamo di suggerimenti alimentari per pazienti oncologici o interpretazioni sbagliate di esami del sangue, informazioni che - secondo gli esperti - potevano avere conseguenze gravi sulla salute delle persone.

Nelle ultime ore, chi prova a effettuare ricerche come "qual è il range normale degli esami del fegato" nota che gli AI Overview non vengono più mostrati . Google non ha commentato direttamente la rimozione di questi risultati, limitandosi a un silenzio che lascia intendere una correzione urgente piuttosto che una semplice sperimentazione.

Un altro scivolone per gli AI Overview

Questa non è la prima volta che la funzione finisce al centro delle critiche. In passato, gli AI Overview sono diventati virali per suggerimenti assurdi o palesemente falsi, dall'uso della colla sugli alimenti a consigli alimentari privi di qualsiasi fondamento scientifico. Episodi che hanno già portato a cause legali e richieste di maggiore responsabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale.

Se l'obiettivo di Google è integrare l'AI come supporto informativo, casi come questo evidenziano la necessità di controlli molto più rigidi.