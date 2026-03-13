Svolta strategica per il MacBook Neo: Apple abbandona Broadcom e sceglie i chip di rete MediaTek per contenere i costi

Una delle rivelazioni più significative riguarda il comparto connettività: il laptop ha infatti abbandonato i tradizionali chip di rete forniti da Broadcom (o i chip N1 proprietari di Apple) a favore di una soluzione sviluppata da MediaTek .

Per riuscire a posizionare il nuovo MacBook Neo al prezzo altamente competitivo di 599 dollari, Apple ha dovuto attuare una deviazione radicale dalla sua tipica strategia relativa alla componentistica.

Il cuore pulsante è il chip A18 Pro , una scelta che si è rivelata estremamente efficace sotto il profilo della potenza pura. I dati indicano un salto prestazionale del 43% rispetto al MacBook Air con chip M1.

Tuttavia, il raggiungimento del prezzo budget ha richiesto rinunce specifiche: il dispositivo dispone di sole due porte USB-C con caratteristiche differenti, una dotazione di 8GB di RAM e un trackpad meccanico privo di sensori di pressione.

MacBook Neo, l'SSD è davvero molto più lento di quello degli altri Mac

Tra i punti di forza troviamo un display Liquid Retina da 13" , risoluzione 2.408 x 1.506 pixel , con 500 nits di luminosità, cornici uniformi, Touch ID e una fotocamera frontale a 1080p integrata in un telaio in alluminio dai colori vivaci.

MacBook Neo registra, però, dei benchmark interessanti

Ancora più impressionanti sono i risultati dei test Geekbench 6 in single-core, dove il MacBook Neo da 599 dollari ha superato di ben tre volte un Mac Pro da 13.000 dollari equipaggiato con processore Intel Xeon a 28 core.

Va tuttavia sottolineato un limite strutturale: sebbene la potenza del singolo core sia straordinaria, gli 8GB di RAM integrati nel Neo costituiscono un collo di bottiglia significativo per i flussi di lavoro moderni, che sono quasi interamente basati sul multi-threading e richiedono una gestione della memoria più generosa per le applicazioni professionali.