Svolta strategica per il MacBook Neo: Apple abbandona Broadcom e sceglie i chip di rete MediaTek per contenere i costi

Per riuscire a posizionare il nuovo MacBook Neo al prezzo altamente competitivo di 599 dollari, Apple ha dovuto attuare una deviazione radicale dalla sua tipica strategia relativa alla componentistica.
Una delle rivelazioni più significative riguarda il comparto connettività: il laptop ha infatti abbandonato i tradizionali chip di rete forniti da Broadcom (o i chip N1 proprietari di Apple) a favore di una soluzione sviluppata da MediaTek.
Questa scelta, sebbene possa sembrare un dettaglio tecnico minore, rappresenta un cambiamento filosofico importante dettato principalmente da considerazioni di ottimizzazione dei costi. Il MacBook Neo cerca infatti di bilanciare caratteristiche premium con compromessi strutturali.
MacBook Neo e qualche compromesso
Tra i punti di forza troviamo un display Liquid Retina da 13", risoluzione 2.408 x 1.506 pixel, con 500 nits di luminosità, cornici uniformi, Touch ID e una fotocamera frontale a 1080p integrata in un telaio in alluminio dai colori vivaci.
Tuttavia, il raggiungimento del prezzo budget ha richiesto rinunce specifiche: il dispositivo dispone di sole due porte USB-C con caratteristiche differenti, una dotazione di 8GB di RAM e un trackpad meccanico privo di sensori di pressione.
Il cuore pulsante è il chip A18 Pro, una scelta che si è rivelata estremamente efficace sotto il profilo della potenza pura. I dati indicano un salto prestazionale del 43% rispetto al MacBook Air con chip M1.
MacBook Neo registra, però, dei benchmark interessanti
Ancora più impressionanti sono i risultati dei test Geekbench 6 in single-core, dove il MacBook Neo da 599 dollari ha superato di ben tre volte un Mac Pro da 13.000 dollari equipaggiato con processore Intel Xeon a 28 core.
Va tuttavia sottolineato un limite strutturale: sebbene la potenza del singolo core sia straordinaria, gli 8GB di RAM integrati nel Neo costituiscono un collo di bottiglia significativo per i flussi di lavoro moderni, che sono quasi interamente basati sul multi-threading e richiedono una gestione della memoria più generosa per le applicazioni professionali.