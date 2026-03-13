Elon Musk cede all'UE dopo la multa: ecco le modifiche proposte per il sistema di verifica di X

La risposta dell'UE a X

Il portavoce della Commissione, Thomas Regnier, ha confermato che Bruxelles analizzerà attentamente le modifiche proposte da X, senza però fornire dettagli sulle soluzioni presentate dalla società. Anche la piattaforma non ha rilasciato commenti immediati in risposta alle richieste di chiarimento. L'intervento delle autorità europee è arrivato al termine di un'indagine durata circa due anni condotta nell'ambito del Digital Services Act. La normativa obbliga le piattaforme online di grandi dimensioni ad adottare strumenti più efficaci per contrastare contenuti illegali o potenzialmente dannosi. Nel luglio 2024 la Commissione aveva già contestato formalmente a X il funzionamento del sistema di verifica degli account. Secondo Bruxelles, il meccanismo della spunta blu potrebbe risultare fuorviante per gli utenti, poiché non rispecchierebbe le pratiche generalmente adottate nel settore per indicare l'autenticità di un profilo.

In passato il simbolo era utilizzato per segnalare che un account apparteneva a una figura pubblica o a un'organizzazione la cui identità era stata verificata dalla piattaforma. Dopo l'acquisizione della società da parte di Elon Musk nel 2022, il sistema è stato modificato: la spunta blu è diventata parte di un abbonamento a pagamento disponibile per qualsiasi utente.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la piattaforma avrebbe accettato di rivedere questo meccanismo almeno per gli utenti dell'Unione europea. Non sono però stati diffusi dettagli concreti su come potrebbe cambiare il sistema di verifica nei prossimi mesi.