Trova facilmente le tue cose con gli AirTag di seconda generazione, in sconto su Amazon al minimo storico

I nuovi Apple AirTag sono disponibili su Amazon a 30,49 € invece di 35 €. Si tratta quindi di un piccolo sconto, ma è il prezzo minimo storico per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Ancora più utile
Il nuovo AirTag presenta il chip Apple Ultra Wideband di seconda generazione, lo stesso della linea Phone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch Series 11. I tuoi oggetti saranno ancora più semplici da trovare: la funzione "Posizione precisa" ti permetterà di trovare gli oggetti smarriti fino al 50% più lontano rispetto alla generazione precedente, con tanto di feedback aptico, visivo e sonoro. Il chip Bluetooth aggiornato estende il raggio di localizzazione, ma è presente anche un altoparlante più potente del 50%.
Si tratta quindi di un prodotto imperdibile se viaggi, lavori o vuoi semplicemente tenere d'occhio i tuoi oggetti più cari. Il nuovo AirTag si integra anche con "Condividi la posizione dell'oggetto", ovvero una funzione che consente di recuperare gli oggetti smarriti condividendo momentaneamente la loro posizione con terze parti di fiducia.