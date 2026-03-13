1348 Ex Voto sta dividendo l'utenza: tuffati nell'Italia medievale con la promo di Instant Gaming, puoi prenderlo ad un ottimo prezzo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di 1348 Ex Voto che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 41% per un costo finale d'acquisto di 17,92€. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: 1348 Ex Voto è un gioco d'azione e avventura in terza persona che trasporta i giocatori nell'Italia del tardo Medioevo. L'avventura segue la storia di Aeta, una giovane cavaliere errante interpretata da Alby Baldwin, impegnata in un viaggio pericoloso attraverso la penisola per salvare la persona più importante della sua vita, Bianca, doppiata da Jennifer English.