Disponibile su Steam la demo di 1348 Ex Voto, dagli italiani Sedleo

Lo studio di sviluppo italiano Sedleo ha annunciato il lancio su Steam della demo di 1348 Ex Voto , un action adventure in terza persona ambientato nel nostro paese. "Le campane suonano a morto. Il villaggio brucia. E il mondo di Aeta sta per andare in frantumi", recita l'annuncio, che continua: "Per la prima volta, potete entrare nell'Italia medievale devastata dalla peste e vivere i capitoli iniziali del brutale viaggio di Aeta."

Contenuti della demo

La demo permette di vivere l'inizio dell'avventura, ambientata in un'Italia medievale flagellata dalla peste. Le campagne sono in preda al caos e banditi e mercenari minacciano chiunque. Spetta a voi affrontarli con un sistema di combattimento ispirato alle Arti Marziali Storiche Europee e scoprite cosa significa davvero sopravvivere in un mondo dominato da violenza, peste e disperazione.

La demo vi permetterà anche di assaggiare la narrazione cinematografica del gioco e la sua ambientazione storica cruda e realistica. Conoscerete Aeta e Bianca prima che il loro mondo crolli. Vedrete per cosa stanno combattendo e cosa rischiano di perdere.

A questo punto non vi resta che andare sulla pagina Steam di 1348 Ex Voto e scaricare la demo. Il gioco sarà protagonista allo Steam Next Fest (23 febbraio - 2 marzo). Il lancio della versione completa è previsto per il 12 marzo 2026.