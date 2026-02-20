Australia Did It avrà una demo per il Next Fest di Steam

Gli sviluppatori Rami Ismail e Aesthetician Labs, e l'editore Mystic Forge hanno annunciato che per il Next Fest di Steam sarà disponibile una demo del tower defense, roguelike con un pizzico di bullet hell Australia Did It . Più precisamente, la demo sarà lanciata il 23 febbraio 2026, con l'avvio del festival.

Dettagli della demo

Attualmente non ci sono molti dettagli sulla demo. Il comunicato riporta quelle che sono le caratteristiche del gioco, ossia la presenza di più di 1500 unità utilizzabili, grazie al sistema di fusioni presente nel gioco, nonché la divisione in due fasi dell'esperienza, con la prima che si svolge quando il treno è in movimento e la seconda quando è in stazione.

Quindi, non viene specificato quanto ci sarà di giocabile e fino a che punto potremo spingerci nel trasportare merci in un'Oceano Atlantico completamente essiccato e pieno di mostri.

Sì, perché Australia Did It racconta di un mondo in cui uno strano cataclisma ha prosciugato l'Oceano, per la gioia di alcune multinazionali che hanno subito fiutato l'affare. Non sarà pericoloso trasportare merci in un luogo pieno di mostri emersi dal cataclisma? Poco male, perché qualcuno che si sacrifica per soldi lo si trova sempre.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Australia Did It è stato annunciato soltanto per PC e che attualmente non ha una data d'uscita fissata. Immaginiamo che non manchi moltissimo, visto l'avanzato stato dei lavori, ma vi sapremo ridire.