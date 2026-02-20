Resident Evil Requiem svela attrici e attori dietro i volti e le voci reali di Grace e Leon

Capcom ha annunciato chi si cela dietro a Grace Ashcroft e Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem, ovvero i volti e le voci reali dei personaggi, che hanno controparti in attori e attrici intenti a donare le proprie fattezze e caratterizzazioni.

I due personaggi sono i protagonisti di Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della serie ambientato diversi anni dopo la distruzione di Raccoon City vista in Resident Evil 3: Nemesis, con Grace Ashcroft che si ritrova a indagare, come agente dell'FBI, tra le rovine della cittadina americana e Leon, parallelamente, a seguire un caso nelle medesime ambientazioni.

Anche in questo caso, come successo per altri capitoli della serie, Capcom ha deciso di separare i volti dal resto dell'interpretazione, dunque i due personaggi hanno volti tratti da modelli diversi dagli attori utilizzati per il doppiaggio e il motion capture, creando un misto interessante.