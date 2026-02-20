Resident Evil Requiem svela attrici e attori dietro i volti e le voci reali di Grace e Leon

Capcom ha annunciato chi si cela dietro a Grace Ashcroft e Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem, ovvero i volti e le voci reali dei personaggi, che hanno controparti in attori e attrici intenti a donare le proprie fattezze e caratterizzazioni.
I due personaggi sono i protagonisti di Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della serie ambientato diversi anni dopo la distruzione di Raccoon City vista in Resident Evil 3: Nemesis, con Grace Ashcroft che si ritrova a indagare, come agente dell'FBI, tra le rovine della cittadina americana e Leon, parallelamente, a seguire un caso nelle medesime ambientazioni.
Anche in questo caso, come successo per altri capitoli della serie, Capcom ha deciso di separare i volti dal resto dell'interpretazione, dunque i due personaggi hanno volti tratti da modelli diversi dagli attori utilizzati per il doppiaggio e il motion capture, creando un misto interessante.
Grace e Leon nella realtà
Per quanto riguarda Grace, il volto scelto è quello della modella polacca Julia Pratt, visibile nell'immagine riportata qui sotto: effettivamente, la modellazione poligonale del volto della ragazza riprende piuttosto da vicino le caratteristiche della ragazza in questione.
La voce e il motion capture è invece di Angela Sant'Albano, attrice americana di origini italiane, che si ritrova alla sua prima esperienza in assoluto per quanto riguarda i videogiochi, nonostante abbia preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive in precedenza.
Per quanto riguarda Leon, il nuovo volto è costruito sulla base di quello del modello rumeno Eduard Badaluta, già usato anche in Resident Evil 2 e Resident Evil 4 Remake, che in questo nono capitolo appare un po' invecchiato e con barba incolta, ma chiaramente sempre molto affascinante.
Voce e motion capture sono invece basati su Nick Apostolides, anch'egli già impiegato nei capitoli precedenti nel medesimo ruolo e un vero e proprio veterano anche nell'industria videoludica, avendo preso parte alla produzione di vari titoli in precedenza come Dead Space Remake, Call of Duty: Vanguard, Life is Strange 2 e altri.
Nel frattempo sono state svelate le dimensioni e la data del preload su PS5 per il gioco in questione, che si è mostrato nel nuovo trailer dello State of Play di febbraio.