Resident Evil Requiem svela attrici e attori dietro i volti e le voci reali di Grace e Leon

Vediamo attrici e attori che si celano dietro i volti e le voci reali di Grace Ashcroft e Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem, scelti da Capcom per il nuovo capitolo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/02/2026
La copertina di Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Capcom ha annunciato chi si cela dietro a Grace Ashcroft e Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem, ovvero i volti e le voci reali dei personaggi, che hanno controparti in attori e attrici intenti a donare le proprie fattezze e caratterizzazioni.

I due personaggi sono i protagonisti di Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della serie ambientato diversi anni dopo la distruzione di Raccoon City vista in Resident Evil 3: Nemesis, con Grace Ashcroft che si ritrova a indagare, come agente dell'FBI, tra le rovine della cittadina americana e Leon, parallelamente, a seguire un caso nelle medesime ambientazioni.

Resident Evil Requiem ha uno sconvolgente cortometraggio in live action ufficiale Resident Evil Requiem ha uno sconvolgente cortometraggio in live action ufficiale

Anche in questo caso, come successo per altri capitoli della serie, Capcom ha deciso di separare i volti dal resto dell'interpretazione, dunque i due personaggi hanno volti tratti da modelli diversi dagli attori utilizzati per il doppiaggio e il motion capture, creando un misto interessante.

Grace e Leon nella realtà

Per quanto riguarda Grace, il volto scelto è quello della modella polacca Julia Pratt, visibile nell'immagine riportata qui sotto: effettivamente, la modellazione poligonale del volto della ragazza riprende piuttosto da vicino le caratteristiche della ragazza in questione.

Julia Pratt a sinistra, Grace a destra
Julia Pratt a sinistra, Grace a destra

La voce e il motion capture è invece di Angela Sant'Albano, attrice americana di origini italiane, che si ritrova alla sua prima esperienza in assoluto per quanto riguarda i videogiochi, nonostante abbia preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive in precedenza.

Nick Apostolides e Angela Sant'Albano
Nick Apostolides e Angela Sant'Albano

Per quanto riguarda Leon, il nuovo volto è costruito sulla base di quello del modello rumeno Eduard Badaluta, già usato anche in Resident Evil 2 e Resident Evil 4 Remake, che in questo nono capitolo appare un po' invecchiato e con barba incolta, ma chiaramente sempre molto affascinante.

Eduard Badaluta e Leon
Eduard Badaluta e Leon

Voce e motion capture sono invece basati su Nick Apostolides, anch'egli già impiegato nei capitoli precedenti nel medesimo ruolo e un vero e proprio veterano anche nell'industria videoludica, avendo preso parte alla produzione di vari titoli in precedenza come Dead Space Remake, Call of Duty: Vanguard, Life is Strange 2 e altri.

Nel frattempo sono state svelate le dimensioni e la data del preload su PS5 per il gioco in questione, che si è mostrato nel nuovo trailer dello State of Play di febbraio.

