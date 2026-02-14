Resident Evil Requiem, svelate le dimensioni e la data del preload su PS5

Con l'uscita di Resident Evil Requiem ormai dietro l'angolo, continuano ad arrivare dettagli utili per chi sta preparando la propria console al debutto del nuovo capitolo survival horror di Capcom. Come da tradizione, l'account X di PlayStation Game Size ha scandagliato il backend del PlayStation Store, riportando sia il peso della versione PS5 sia la finestra esatta in cui sarà possibile avviare il preload.

Secondo i dati emersi, l'installazione su PS5 richiederà 72,88 GB di spazio sull'SSD. Non parliamo di un peso piuma, ma comunque in linea con le produzioni tripla a recenti. Vale comunque la pena ricordare che il peso finale potrebbe subire variazioni con eventuali aggiornamenti pre‑lancio o con la classica patch del day one, ormai quasi inevitabile per produzioni di questa portata.