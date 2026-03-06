Resident Evil Requiem: guida a tutte le casseforti e le combinazioni per aprirle

Durante le vostre (dis)avventure in Resident Evil Requiem nei panni di Grace Ashcroft vi imbatterete più volte in alcune casseforti, apribili inserendo una combinazione tramite un classico meccanismo a manopola. In totale sono cinque, e sbloccarle tutte vi garantirà il Trofeo/Obiettivo "Nessuna cassaforte è al sicuro", oltre a qualche ricompensa utile.

Sebbene i codici possano essere ricavati dai documenti sparsi nelle varie aree, può capitare di non trovarli o di lasciarseli alle spalle, soprattutto mentre cercate di sopravvivere a mangiacervelli e altre creature poco amichevoli. Per facilitarvi la vita, di seguito abbiamo indicato la posizione di tutte le casseforti, con posizione, ricompense e le combinazioni per aprirle. Ricordate che i codici cambiano a seconda che giochiate a Facile/Normale oppure a Follia.