Resident Evil Requiem: guida a tutte le casseforti e le combinazioni per aprirle

Durante le vostre (dis)avventure in Resident Evil Requiem nei panni di Grace Ashcroft vi imbatterete più volte in alcune casseforti, apribili inserendo una combinazione tramite un classico meccanismo a manopola. In totale sono cinque, e sbloccarle tutte vi garantirà il Trofeo/Obiettivo "Nessuna cassaforte è al sicuro", oltre a qualche ricompensa utile.
Sebbene i codici possano essere ricavati dai documenti sparsi nelle varie aree, può capitare di non trovarli o di lasciarseli alle spalle, soprattutto mentre cercate di sopravvivere a mangiacervelli e altre creature poco amichevoli. Per facilitarvi la vita, di seguito abbiamo indicato la posizione di tutte le casseforti, con posizione, ricompense e le combinazioni per aprirle. Ricordate che i codici cambiano a seconda che giochiate a Facile/Normale oppure a Follia.
Centro di Cura
Cassaforte 1
- Dove si trova: nel Lounge Bar, al secondo piano dell'ala ovest, sotto le mensole con gli alcolici dietro al bancone.
- Codice (Facile/Normale): 10 verso sinistra, 80 a destra, 30 a sinistra
- Codice (Follia): 20 verso destra, 50 a sinistra, 30 a destra
- Ricompensa: 3 Monete Antiche
Cassaforte 2
- Dove si trova: nell'Ambulatorio, subito dopo la Hall dell'ala est, dentro un armadietto medico nell'angolo sud-est.
- Codice (Facile/Normale): 30 verso destra, 10 a sinistra, 50 a destra
- Codice (Follia): 50 verso sinistra, 30 a destra, 90 a sinistra
- Ricompensa: 3 Monete Antiche
Cassaforte 3
- Dove si trova: sopra una scrivania nella stanza del custode, raggiungibile dal corridoio a ovest della Fornace usando il Connettore.
- Codice (Facile/Normale): 60 verso destra, 40 a sinistra, 80 a destra
- Codice (Follia): 70 verso sinistra, 50 a destra, 20 a sinistra
- Ricompensa: 10 munizioni per pistola, Mappa dei Mr. Raccoon del Rhodes Hill
ARK
Cassaforte 1
- Dove si trova: nella Camera di Sterilizzazione, sopra un mobile, proseguendo dritti dopo il primo nemico "cieco", un Licker.
- Codice (Facile/Normale): 10 verso destra, 90 a sinistra, 20 a destra
- Codice (Follia): 80 verso sinistra, 50 a destra, 0 a sinistra
- Ricompensa: 1 Molotov, 15 munizioni, 1 Autoiniettore medico
Cassaforte 2
- Dove si trova: sopra uno schedario all'interno della Sala di Controllo.
- Codice (Facile/Normale): 50 verso sinistra, 60 a destra, 80 a sinistra
- Codice (Follia): 20 verso destra, 0 a sinistra, 70 a destra
- Ricompensa: 1 Bottiglia di acido, 1 Bottiglia vuota, 1 Autoiniettore medico