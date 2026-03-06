Boom occhiali IA: il mercato vola nel 2025 con una crescita record

La loro diffusione è trainata soprattutto dall'interesse crescente verso soluzioni di IA integrate in oggetti di uso quotidiano. In questo scenario emerge con chiarezza la posizione dominante di Meta, che mantiene la quota di mercato più elevata a livello mondiale. Parallelamente si osserva l'ingresso di nuovi attori, in particolare in Asia, dove diversi produttori stanno accelerando lo sviluppo di prodotti alternativi e strategie di prezzo più aggressive.

Il mercato degli occhiali smart basati su intelligenza artificiale sta attraversando una fase di espansione molto rapida. Secondo le ultime stime della società di analisi Omdia, nel 2025 le spedizioni globali di occhiali con IA hanno raggiunto 8 milioni e 700 mila unità, con una crescita del 322% rispetto all'anno precedente .

I dati di Omdia per gli occhiali smart

Secondo i dati di Omdia, Meta ha spedito nel 2025 circa 7 milioni e 400 mila occhiali con IA, pari a una quota globale dell'85,2%. La crescita dell'azienda, che segna un aumento del 281,3%, è stata sostenuta soprattutto dal successo dei modelli sviluppati insieme a Ray-Ban e Oakley. L'espansione in nuovi mercati, tra cui India, Messico e Brasile, ha contribuito ulteriormente alla diffusione dei dispositivi.

Le spedizioni globali di occhiali smart con IA sono cresciute esponenzialmente negli ultimi due anni

Il panorama appare però molto diverso nella Cina continentale, dove Meta non opera direttamente. Qui il mercato sta crescendo rapidamente grazie al lancio di numerosi nuovi prodotti e all'ingresso di diversi produttori locali. Nel 2025 la Cina ha raggiunto una quota del 10,9% del mercato globale, con spedizioni vicine al milione di unità, diventando il secondo mercato per volume dopo gli Stati Uniti.

Tra i produttori emergenti si distingue Rokid, che insieme a Xiaomi ha conquistato rispettivamente la seconda e la terza posizione a livello mondiale. "Rokid è emersa come una possibile outsider nella corsa agli occhiali con IA", ha dichiarato Qiran Ju, analista senior di Omdia. "Potrebbe competere efficacemente nel mercato cinese ed espandersi a livello globale grazie a un approccio aperto che offre maggiore flessibilità e libertà di scelta per l'assistente IA".

Spedizioni di occhiali con IA nel 2025: a sinistra il mercato globale con il dominio di Meta, a destra il mercato della Cina continentale con la leadership di Xiaomi e Rokid

Un segmento in crescita riguarda gli occhiali con display integrato. La loro quota è passata dal 3,3% nel 2024 all'8,4% nel 2025, per un totale di circa 730.000 unità spedite. Aziende cinesi come Alibaba e Even Realities, insieme a Rokid, dominano questo segmento con il 71% delle vendite.

Secondo gli analisti, l'integrazione del display apre nuove possibilità d'uso per gli assistenti intelligenti. "I produttori cinesi tendono a progettare occhiali con display supportati da strategie commerciali differenziate", ha spiegato Ju. "L'integrazione del display consente nuove applicazioni in linea con le abitudini dei consumatori e favorisce un'espansione più rapida sui mercati globali".

Nel frattempo il settore sta attirando anche aziende provenienti da altri ambiti industriali. L'ingresso di produttori di smartphone e automobili, come Xiaomi e Li Auto, indica che gli occhiali con IA vengono sempre più considerati parte di ecosistemi tecnologici più ampi.