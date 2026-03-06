MacBook Neo: i benchmark suggeriscono delle prestazioni molto vicine ad iPhone 16 Pro Max, hanno in comune il chip A18 Pro

I primi benchmark del nuovo MacBook Neo stanno iniziando a emergere online. Il portatile economico di Apple, annunciato recentemente, utilizza il chip A18 Pro, lo stesso processore presente negli smartphone di fascia alta come iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Tuttavia, nel laptop Apple ha adottato una versione leggermente diversa del chip attraverso una tecnica chiamata chip-binning. Nel caso del MacBook Neo, l'A18 Pro integra una GPU a 5 core, mentre negli iPhone di fascia alta il processore include una GPU a 6 core. In teoria questa differenza avrebbe potuto comportare un calo evidente delle prestazioni grafiche, ma i primi test suggeriscono che l'impatto reale è minimo.