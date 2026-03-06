Il nuovo Apple MacBook Neo con chip A18 Pro è disponibile su Amazon in diverse varianti

Partiamo dalle versioni da 256 GB . Per accedere alla pagina del prodotto basterà toccare i box sottostanti: Di seguito trovi invece i tagli da 512 GB con Touch ID: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Tieni a mente che sarà ufficialmente disponibile dall'11 marzo. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tra le offerte di Amazon troviamo il nuovo MacBook Neo di Apple , in diverse colorazioni e tagli che riepiloghiamo comodamente di seguito. Si tratta di un prodotto dal prezzo più contenuto, adatto per chi ha semplici esigenze senza bisogno di prestazioni specifiche.

Il MacBook più economico di sempre

Questo MacBook presenta un display Liquid Retina da 13" con risoluzione 2408×1506 pixel e fino a 500 nit di luminosità. Inoltre, sono presenti una videocamera FaceTime HD a 1080p, due microfoni in array per una voce più chiara e due altoparlanti a diffusione laterale con audio spaziale. La batteria offre un'autonomia di 16 ore, mentre il chip A18 Pro offre buone prestazioni per diverse attività: lavoro, fotoritocco, navigazione web, streaming e utilizzo di strumenti IA.

Questo laptop pesa 1,23 kg e presenta angoli leggermente smussati per migliorare la maneggevolezza. Inoltre, il corpo è in alluminio, pensato per essere resistente e leggero. La RAM da 8 GB potrebbe scoraggiare alcuni utenti, dato che si tratta di un prodotto con alcune limitazioni specifiche per i più esigenti.