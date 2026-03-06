Poker Night at the Inventory è tornato disponibile in una versione rimasterizzata

Nel 2010 lo studio di sviluppo Telltale Games, ormai chiuso, pubblicò Poker Night at the Inventory su Steam. Si trattava di un insolito gioco di poker comico realizzato in circa tre mesi come omaggio al primo gioco dello studio, Telltale Texas Hold'em. Nel 2019 il gioco scomparve da Steam a causa della scadenza delle licenze dei personaggi, ma dopo quasi sette anni è tornato con una versione rimasterizzata sviluppata da un team di ex sviluppatori di Telltale, gli stessi che avevano già lavorato alla remaster della trilogia di Sam & Max.

Le novità

Il gioco mantiene la sua idea originale: una partita di No Limit Texas Hold'em ambientata in un club clandestino, dove il giocatore sfida quattro personaggi dei videogiochi, tra carte, scommesse e battute sarcastiche. In Poker Night, infatti, i dialoghi tra i personaggi sono fondamentali quanto il poker stesso: le conversazioni attorno al tavolo, le storie raccontate e lo "sfottò" tra i partecipanti sono parte integrante dell'esperienza.

La versione rimasterizzata introduce innanzitutto novità dal punto di vista grafico. Il locale è stato rinnovato, i modelli sono ora in alta risoluzione, compresi quelli dei personaggi, i materiali sono stati migliorati così come il sistema d'illuminazione. Sono stati aggiunti vari easter egg e dettagli nascosti, che spetta al giocatore di trovare.

Una novità molto attesa riguarda proprio Team Fortress 2: gli oggetti cosmetici collegati al gioco sono stati ripubblicati. Nel corso delle partite, quando gli avversari mettono in pegno oggetti personali, come l'enorme arma del Grosso, l'orologio elegante di Tycho, la pistola e il distintivo di Max o gli occhiali "Dangeresque" di Strong Bad, il giocatore può vincerli e usarli nel gioco di Valve. L'unica differenza è che ora questi oggetti hanno "Reissued" nel nome. Inoltre chi acquista il gioco entro il 19 marzo riceve anche il Reissued Dealer's Visor da indossare in Team Fortress 2.

La rimasterizzazione aggiunge anche nuovi contenuti e funzioni. Come nell'originale, vincendo tornei si possono sbloccare nuovi tappeti da tavolo e mazzi di carte, ma ora ce ne sono molti di più e alcuni nascondono segreti che modificano l'aspetto dell'esperienza. È stato introdotto il supporto ai gamepad, permettendo di giocare anche dal divano o su dispositivi portatili, e il titolo è ora certificato per Steam Deck.

Se vi interessa, trovate Poker Night at the Inventory su Steam.