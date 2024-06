Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered ha una data di uscita su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Skunkape Games ha annunciato con un trailer la data di uscita di Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered, che sarà disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch a partire dal 14 agosto.

Edizione rimasterizzata dell'avventura episodica realizzata nel 2010 da Telltale Games, The Devil's Playhouse Remastered racconta di come Max entri in possesso di un dispositivo che gli consente di vedere nel futuro, ma che attira rapidamente l'attenzione di parecchi poco di buono.

Non manca nessuno tra queste fila: dai collezionisti senza scrupoli agli stregoni assetati di potere, per arrivare anche a qualche vecchio nemico della Freelance Police in cerca di vendetta: tutti vogliono impossessarsi dell'oggetto misterioso, e così Sam e Max finiscono nei guai.