I giochi aggiunti al catalogo di GeForce Now questa settimana fanno decisamente paura

GeForce Now si arricchisce questa settimana di quattro nuovi giochi pensati per farvi scorrere un po' di brividi lungo la schiena. In realtà c'è un trucco, perché si tratta di tre giochi e una demo, quest'ultima disponibile a prescindere dall'acquisto della versione completa del prodotto collegato.

Il titolo di punta dell'offerta è Resident Evil Village di Capcom, l'ultimo capitolo della serie maggiore, di cui potete provare appunto anche la versione dimostrativa, tanto per farvi un'idea di cosa vi aspetta. Gli altri due giochi sono Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition, ossia l'edizione rimasterizzata del capolavoro di Michel Ancel, e Drug Dealer Simulator 2 che, come il titolo fa intuire, vi permetterà di fare carriera nel mondo dello spaccio.