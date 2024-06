Dead Rising Deluxe Remaster sembra in realtà un remake nel video confronto con l'originale

Il confronto fra Dead Rising Deluxe Remaster e l'originale Dead Rising lascia interdetti, nel senso che la riedizione dell'action survival a base di zombie firmato Capcom sembra a tutti gli effetti un remake piuttosto che una semplice rimasterizzazione.

Se infatti per fregiarsi del titolo di remaster basta in effetti adeguare risoluzione e frame rate agli standard attuali, senza cambiare nient'altro, il lavoro svolto in questo caso dagli sviluppatori della casa di Osaka pare spingersi molto più a fondo.

Cambia infatti la composizione dello scenario, cambia (radicalmente!) il modello del protagonista, Frank West, e tutta l'effettistica risulta potenziata di conseguenza. A frenare gli entusiasmi per il momento sembrano esserci soltanto le animazioni, che a occhio non sono state modificate.