Dead Rising Deluxe Remaster annunciato da Capcom con un teaser trailer, ma potrebbe essere un remake

Capcom ha annunciato oggi Dead Rising Deluxe Remaster, ma la comunicazione è alquanto criptica e anche il teaser trailer non racconta moltissimo del progetto, tuttavia da quello che possiamo vedere sembra essere più vicino a un remake che a un remaster.

In effetti, una versione rimasterizzata di Dead Rising era già uscita nel 2016, ma quella presentata con il trailer odierno sembra decisamente più avanzata dal punto di vista tecnologico, cosa che fa pensare a una sorta di remake più che a una remaster (di una remaster).

Difficile farsi un'idea più precisa al momento, non resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte di Capcom che, per il momento, si è limitata a pubblicare a sorpresa questo primo trailer, con informazioni più precise che dovrebbero arrivare in seguito.