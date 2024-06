Marvel Rivals apre le registrazioni per la versione console, beta test annunciato con data ufficiale

Una volta risposto a tutto, sarete ufficialmente candidati a prendere parte alle sessioni di prova, e a quel punto tenete d'occhio la casella email per eventuali comunicazioni sui test in arrivo, considerando che il primo è già vicino alla partenza.

Marvel Rivals potrà presto essere provato in versione console e NetEase ha aperto le pre-registrazioni per prendere parte alle sessioni di prova, con un primo beta test a numero chiuso già annunciato con data ufficiale comunicata in queste ore.

Una prova in arrivo il prossimo mese

Come riferito sempre oggi, il primo beta test a numero chiuso di Marvel Rivals è fissato per il 24 luglio, attraverso due sessioni che si avvieranno a orari differenziati ma a partire dalla mezzanotte tra il 23 e il 24 luglio. La beta in questione è valida sia per console che per PC, ma non è chiaro se sia presente il cross-play.



Marvel Rivals è un "hero shooter", ovvero uno sparatutto a base di eroi (in questo caso super-eroi) che si fregia della preziosa licenza Marvel, cosa che consente di utilizzare personaggi estremamente famosi all'interno del roster.

La meccanica è quella tipica di questi giochi: si tratta sostanzialmente di un action sparatutto in terza persona in arene, che si basa sull'uso di personaggi fortemente caratterizzati e dotati di abilità specifiche. In sostanza, è costruito sulla base di Overwatch, ma con le variazioni ovvie per un titolo Marvel.

Potete conoscerlo meglio nel nostro provato di Marvel Rivals, ma potrete anche provarlo in prima persona se verrete selezionati per il beta test.