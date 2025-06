La Stagione 3 di Marvel Rivals è già stata rivelata da Twitch?

A quanto pare la Stagione 3 di Marvel Rivals è stata rivelata in anticipo da Twitch, che ha pubblicato un post sul blog ufficiale in cui vengono già riportati il titolo della stagione, i due eroi in arrivo e numerosi altri dettagli sui contenuti dell'aggiornamento.

Stando a queste informazioni, la terza stagione del super hero shooter partirà l'11 luglio, si intitolerà The Abyss Awakens e vedrà la presenza di due nuovi personaggi già noti ai dataminer, ovverosia Jean Grey, nella sua iconica incarnazione come Fenice, e Blade, il celebre cacciatore di vampiri.

"Fenice e Blade accendono l'azione in Marvel Rivals Stagione 3: The Abyss Awakens!", recita il post di Twitch. "Preparatevi a nuovi team-up, spettacolari costumi Venomizzati ed eventi estivi infuocati che alzeranno la temperatura. Non perdete l'occasione: sintonizzatevi su Marvel Rivals su Twitch per drop esclusivi e tuffatevi in questo epico nuovo capitolo!"

I Twitch Drops, attivi dall'11 luglio all'8 agosto, permetteranno ai giocatori di ottenere ricompense estetiche per Magik e Occhio di Falco, fra cui:

Spray "Will of Galacta"

Nameplate "Will of Galacta"

Emote a tema

Costumi esclusivi

Il tutto a patto di guardare le dirette di Marvel Rivals su Twitch, ovviamente con account collegato. Queste ricompense sembrano legate a un arco narrativo intergalattico, forse connesso all'entità cosmica Galacta, figlia di Galactus nei fumetti Marvel.