Marvel Rivals ripropone i vecchi Battle Pass per chi se li è persi, ma costeranno di più

Nell'ultimo diario degli sviluppatori, NetEase spiega che il battle pass della Stagione 0 sta per tornare, con una variazione sul prezzo rispetto alla versione originale.

Vista la quantità di personaggi che compone il roster e il carisma di questi, derivanti dal celebre universo Marvel, è altamente probabile che molti giocatori siano in cerca di elementi cosmetici distribuiti in precedenza, che potranno dunque essere recuperati attraverso le riproposizioni dei Battle Pass passati.

Vecchi oggetti da recuperare, ma a un prezzo

"Per dimostrarvi la nostra più profonda gratitudine per il vostro amore incrollabile, dopo l'aggiornamento del 15 maggio, stiamo lanciando l'evento Galacta's Gift!" Si legge nel messaggio degli sviluppatori, che poi si concentra su una notevole quantità di ricompense gratuite e anche sul ritorno del battle pass della Stagione 0 del gioco.

Ci sarà però una variazione, con la riproposizione che costerà più della versione originale: invece di 490 Lattice, il battle pass riproposto dalla Stagione 0 costerà infatti 590 Lattice, con un incremento di poco più di un euro.

Inoltre, non ci saranno ricompense gratuite all'interno del battle pass in questione, ma tutto sarà inserito dietro il pagamento del pass. NetEase ha inoltre riferito che l'iniziativa potrebbe essere riproposta anche per altri battle pass del passato: "Potrebbero verificarsi futuri ritorni del Battle Pass, ma tali piani si estenderanno su almeno due stagioni e avranno un prezzo superiore di almeno il 20% rispetto alla tariffa stagionale originale."