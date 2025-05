Clair Obscur: Expedition 33 arriverà su Nintendo Switch 2? Ecco il commento di Sandfall

Quantomeno, viste le altre conversioni di cui è capace, sembra che la nuova console possa sostenere il carico tecnologico richiesto per far funzionare Clair Obscur: Expedition 33, e questo dunque non dovrebbe rappresentare un ostacolo.

Non si tratta di una risposta chiara, ma il CEO di Sandfall, Guillaume Broche, sembra decisamente interessato alla possibilità di espandersi anche su Nintendo Switch 2, cosa che può ora essere presa in considerazione visto il grande successo riscosso dal gioco.

C'è un deciso interesse al riguardo

"Beh, a questo punto, considerando il successo del gioco, cambia un po' tutto", ha riferito Broche nel video riportato qui sotto.

"Quindi, chiaramente, è troppo presto per dirlo, ma ci troviamo in una situazione in cui... diciamo che ci sono molte opportunità che si presentano - troppe in una volta sola - e stiamo capendo cosa scegliere e cosa no. Ma sì, è sicuramente qualcosa che potrebbe essere interessante".

Non si tratta ovviamente di una conferma, ma non è nemmeno una chiusura, questo è sicuro. Quantomeno, Sandfall sembra essere molto interessata alla possibilità di portare il suo "JRPG" anche su Nintendo Switch 2.

Nel frattempo, abbiamo visto che non ci sono DLC in programma per Clair Obscur: Expedition 33, mentre nelle ore scorse è emerso un video del prototipo del gioco, che si chiamava We Lost ed era alquanto diverso.