Il cosplay di Shadowheart da Saiwestwood è una replica perfetta del personaggio di Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 è diventato anche un notevole soggetto per cosplayer oltre ad essere considerato uno dei migliori RPG videoludici, con le scelte di varie modelle che si concentrano in particolare su un personaggio nello specifico, come dimostra anche questo cosplay di Shadowheart, o Cuorescuro nella versione italiana, da parte di Saiwestwood.

Così come gli altri compagni presenti nel gioco di Larian, anche Shadowheart dev'essere trovata e aggiunta al party attraverso alcune scelte da parte del giocatore, ma la sua presenza risulta molto importante in numerose situazioni, cosa che la pone come uno dei personaggi più presenti e carismatici all'interno della storia.

Al di là del notevole fascino, Shadowheart è anche una presenza molto particolare, trattandosi di un chierico dal carattere peculiare: tende a stare sulle sue ma non disdegna commenti ironici sull'operato del giocatore, cosa che la rende sempre molto stimolante nella storia di Baldur's Gate 3.