Baldur's Gate 3, il cosplay di Shadowheart da narga_lifestream brilla come un gioiello

Shadowheart nella sua versione con i capelli d'argento risplende nell'ultimo cosplay realizzato da narga_lifestream, che ha voluto rendere omaggio al celebre personaggio di Baldur's Gate 3 con un'interpretazione davvero fantastica.

"La romance più popolare, la principessa preferita dagli dei: ecco a voi il mio secondo cosplay del mese, una Shadowheart ispirata a Selune di Dungeons & Dragons", che ha guadagnato 90 milioni di dollari grazie a Baldur's Gate 3.

"Voglio realizzare altri costumi in-game, ma ho deciso di cominciare con questo design originale. Che destino avete scelto per Shadowheart nella vostra run di Baldur's Gate 3? In entrambe le mie run ho scelto percorsi diversi per la quest finale, ma sempre optando per i capelli argentati."