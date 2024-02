Halo: le prime impressioni sulla seconda stagione della serie TV

Dopo aver visto i primi due episodi della seconda stagione della serie TV di Halo possiamo notare in modo distintivo il passaggio del testimone in fatto di showrunner. David Wiener è ora al timone della produzione e il suo influsso si sente: John 117 si è fatto più introspettivo e insieme più motivato che mai a salvare l'umanità dalla minaccia dei Covenant. Ma non c'è solo Chief: anche gli altri Spartan stanno passando dall'essere semplici comprimari (fatta eccezione per Kai) al diventare quel Silver Team che, per la fine della stagione, speriamo sarà protagonista insieme a Master Chief. Bando alle ciance, ecco le nostre impressioni sui primi due episodi della seconda stagione della serie tv di Halo.

Separati e uniti C'è uno iato considerevole tra la fine della prima stagione di Halo e la seconda, circa sei mesi, nel corso dei quali le cose si sono normalizzate dopo il caos degli ultimi episodi Alla fine della prima stagione della serie TV di Halo, John si affida completamente a Cortana per portare in salvo la sua squadra e gli artefatti che, dopo molta fatica, hanno iniziato a rivelare qualche informazione sull'anello tanto bramato da umanità e Covenant. La primissima scena della nuova stagione, però, mostra Master Chief su di un tavolo operatorio mentre gli viene rimosso l'impianto che collega Cortana al suo sistema nervoso, installato in precedenza dalla dottoressa Halsey. Dove, invece, vediamo notevoli progressi è nella coesione del Silver Team, la squadra di Spartan formata da John, Kai, Vannak e Riz, quest'ultima ancora alle prese con le conseguenze della granata a fusione che le è stata attaccata alla spalla alla fine della scorsa stagione. Ora conosciamo meglio questa squadra, le sue dinamiche e i rapporti tra i suoi membri, anche grazie al fatto che Riz e Vannak hanno rimosso la propria capsula per il bloccaggio delle emozioni, come Chief e Kai avevano fatto nella stagione precedente. Vediamo scene di allenamento, coordinamento e confronto tra i quattro Spartan, ora consapevoli di essere uno degli ultimi bastioni tra l'umanità e i Covenant. Parallelamente alle vicende di Master Chief, poi, continuano quelle di Soren (lo Spartan disertore diventato pirata) e Kwan, la figlia del capo dei ribelli del pianeta Madrigal. All'inizio del primo episodio apprendiamo che il pianeta di sabbia è stato vetrificato dai Covenant e, poco dopo, scopriamo che Kwan è fuggita prima della distruzione andandosi a rifugiare proprio tra gli asteroidi governati dai pirati di cui Soren è uno dei membri più importanti. Le potenzialità di questo arco narrativo secondario non sono ancora chiare, possiamo solo sperare che non si traduca (quasi) in un nulla di fatto come nella stagione precedente.

Un nuovo cattivo James Ackerson vuole mettere i bastoni tra le ruote a Master Chief Sono passati sei mesi da quando il Silver Team è tornato e la dottoressa Halsey è ricercata per aver cospirato contro l'UNSC. A capo del programma Spartan subentra così James Ackerson, interpretato da Joseph Morgan, che mostra fin da subito molta ostilità nei confronti del Silver Team, che lui vorrebbe ridotto a un mero strumento per mettere in atto i suoi piani per sconfiggere i Covenant. Per ora, le motivazioni di Ackerson sono nebulose e rischiano di cadere sui soliti stereotipi da cattivo aziendalista/statalista, speriamo che con il passare degli episodi il suo antagonismo abbia uno scopo più profondo. Nel primo episodio, poi, rivediamo anche la dottoressa Halsey, ma il suo ruolo risulta per niente chiaro, visto che è intrappolata in una sorta di simulazione. Dopo le scoppiettanti rivelazioni del finale di stagione scorso, era prevedibile che la produzione dovesse tirare il freno per permettere alla seconda stagione di rallentare per gettare le sue fondamenta. All'inizio speravamo che si sarebbe parlato di più dell'anello e delle profezie che gli ruotano attorno ma, alla fine del secondo episodio, la scelta degli sceneggiatori risulta chiara: per sfruttare pienamente le potenzialità dell'universo narrativo di Halo servono basi più solide, e questa seconda stagione non ha paura di prendersi il tempo per costruirle. Uno dei meriti di questa seconda stagione di Halo è quello di mostrare la brutalità del processo di vetrificazione dei Covenant sui pianeti coloniali dell'UNSC Nel primo episodio vediamo l'orrore del processo di vetrificazione delle colonie dell'UNSC da parte dei Covenant ma capiamo, dopo un'entusiasmante scena di combattimento in cui Chief prende a colpi di fucile a pompa una squadra di Élite armati di lama energetica, che i profeti hanno un piano più ampio e sono disposti a tutto pur di recuperare gli artefatti contenenti la mappa per il sacro anello.