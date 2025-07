I dazi affossano le esportazioni cinesi di smartphone verso gli Stati Uniti, ed Apple perde quota

Per la prima volta, l'India è diventata il principale hub produttivo per gli smartphone destinati al mercato statunitense. A confermarlo è l'ultimo rapporto di Canalys, secondo cui la quota dei dispositivi assemblati in Cina e spediti negli Stati Uniti è crollata dal 61% nel secondo trimestre 2024 al 25% nello stesso periodo del 2025. Nello stesso arco di tempo, la quota dei telefoni "Made in India" è passata dal 13% al 44%, registrando una crescita del 240% anno su anno.

Questo cambiamento è stato trainato soprattutto da Apple, che ha intensificato la produzione in India nell'ambito della strategia "China Plus One". La scelta consente di ridurre la dipendenza dagli stabilimenti cinesi in un momento di tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Nel solo aprile, Apple avrebbe spedito dagli impianti indiani circa 600 tonnellate di iPhone verso gli USA per aggirare possibili dazi. Secondo le previsioni, entro la fine del 2026 tutta la produzione di iPhone destinata agli Stati Uniti potrebbe essere trasferita in India.