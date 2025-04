Google Pixel 9a, la recensione dello smartphone Pixel che convince di più

Al di là di questo inconsueto incidente di percorso, l'interesse nei confronti del Pixel 9a è comunque molto alto: d'altra parte la variante meno costosa dei Pixel ha da sempre raccolto un buon successo di pubblico , confermandosi come una scelta solida, concreta e capace anche di dare notevoli soddisfazioni senza troppe rinunce rispetto ai fratelli maggiori. L'uscita posticipata rispetto a questi ultimi ha però creato ripercussioni inevitabili nel confronto dei listini, e anche stavolta le cose non sembrano essere diverse.

Sebbene non ci siano state dichiarazioni ufficiali a spiegare i motivi precisi del contrattempo, pare che il problema fosse legato ad un surriscaldamento eccessivo nella zona fotocamera, forse legato ad una partita difettosa di un componente. Ad ogni modo, Google ha risolto rapidamente la faccenda e il telefono è ora destinato a debuttare, per davvero, sul mercato.

Il debutto del modello più economico della serie Google Pixel di quest'anno, il Pixel 9a , non è stato del tutto lineare come si sarebbero attesi dalle parti di Mountain View. Il lancio infatti è stato posticipato di alcune settimane proprio quando lo smartphone era praticamente già pronto per la distribuzione, e i sample per le recensioni erano già nelle mani di alcuni membri della stampa del settore (noi compresi).

Caratteristiche tecniche di Google Pixel 9a

Come da tradizione, anche il modello più economico della serie mantiene lo stesso SoC dei più costosi, ovvero il Tensor G4 accompagnato dal coprocessore di sicurezza Titan M2: si tratta di una combinazione che ormai conosciamo benissimo, un chip octa-core con processo produttivo a 4 nanometri molto efficiente e particolarmente indirizzato alle funzioni di intelligenza artificiale.

Ricordiamo che allo stato attuale Google è in una sorta di fase di passaggio, perché il Tensor G4 sarà l'ultimo SoC prodotto nelle fonderie Samsung, mentre dalla prossima generazione il G5 passerà in quelle di TSMC, più efficienti dal punto di vista energetico e termico. Un bel cambiamento che auspicabilmente permetterà ai Pixel di fare un salto in avanti a livello prestazionale, visto che i benchmark hanno sempre lasciato un po' a desiderare al di là dell'eccellente ottimizzazione dell'hardware.

Il Pixel 9a continua la fortunata tradizione dei modelli economici di Google

Le memorie sono da 8 GB per quanto riguarda la RAM, in un unico taglio, mentre per la capacità di archiviazione si può scegliere tra 128 e 256 GB UFS 3.1. Il Pixel 9a rimane quindi un telefono poco adatto per chi ha necessità di mantenere molti dati nella memoria locale, costringendo a passare ai modelli superiori per trovare capacità maggiori. Anche la memoria RAM, pur essendo del tutto sufficiente per l'utilizzo nella maggior parte degli ambiti, genera ripercussioni sulle funzioni di intelligenza artificiale, come vedremo in seguito.

Da segnalare poi che il modem montato sul Pixel 9a è ancora l'Exynos 5300 dei Pixel 8, a differenza del più recente Exynos 5400 dei Pixel 9 e 9 Pro: questo è causa anche dell'assenza della modalità SOS satellitare in questo nuovo modello che, come ricordiamo, consente di mandare SMS di emergenza appunto via satellite quando non sono disponibili le reti cellulare e Wi-Fi.

Interessante infine la certificazione IP68, migliorata rispetto alla IP67 del predecessore grazie all'uso dei nuovi materiali. Non siamo ancora ai massimi livelli del settore, ma si tratta comunque di un traguardo importante che offre un buon fattore di protezione da acqua e polvere.

Scheda tecnica Google Pixel 9a