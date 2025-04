Per colpa di Nintendo Switch 2, in Giappone non si trovano più MicroSD Express

C'è almeno una nazione in cui Nintendo Switch 2 è attesissima: il Giappone. Per adesso non ci sono dati sulle prenotazioni di giochi e console, ma c'è la certezza che in tanti compreranno subito la console, spinti anche dal prezzo concorrenzialeIl prezzo di Nintendo Switch 2 in Giappone è molto più basso, vediamo perché rispetto al resto del mondo. A dimostrarlo è anche il fatto che nei negozi di elettronica non si trovano più MicroSD Express, acquistate sia dai bagarini, che le vogliono rivendere online a prezzi maggiorati, sia da persone comuni che si stanno preparando all'arrivo della console.