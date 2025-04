Il prezzo di Nintendo Switch 2 in Giappone è molto più basso, vediamo perché

A quanto pare il prezzo di Nintendo Switch 2 in Giappone è molto più basso: parliamo di 49.980 yen, che al cambio attuale sono pari ad appena 307€, contro i 469,99€ che bisognerà sborsare qui in Italia per acquistare la console.

Il motivo di questa sostanziale differenza sta nel fatto che in patria Nintendo Switch 2 verrà venduto anche in una versione disponibile esclusivamente per il mercato nipponico, bloccata a livello di sistema per gli utenti giapponesi e dunque inutilizzabile al di fuori del paese.

Chi lo desidera potrà in ogni caso acquistare anche la versione con supporto multilingua, disponibile unicamente tramite il My Nintendo Store giapponese al prezzo di 69.980 yen, ovverosia circa 429€: anche qui meno rispetto alla cifra italiana, ma molto di più del modello region locked.

A quanto pare il motivo dietro questa scelta di Nintendo risiede nella volontà di limitare il fenomeno della rivendita delle console, che negli ultimi anni ha assunto proporzioni importanti.