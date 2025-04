Nintendo Switch 2 supporterà dei giochi Switch 1 con aggiornamenti gratuiti: una lista

I giochi che riceveranno aggiornamenti gratuiti per Nintendo Switch 2

Tramite il sito ufficiale, Nintendo ha spiegato che "verranno pubblicati aggiornamenti gratuiti per migliorare la giocabilità sulla console Nintendo Switch 2 per alcuni giochi Nintendo Switch".

Come funzionerà? "Collegando il Nintendo Switch 2 a Internet, è possibile scaricare aggiornamenti gratuiti che possono migliorare le prestazioni o aggiungere il supporto per funzioni come GameShare in alcuni giochi. Il contenuto di questi aggiornamenti gratuiti varia a seconda del gioco."

Per quanto riguarda i titoli per ora confermati, sono i seguenti:

Altri giochi, invece, avranno una nuova versione completamente dedicata a Nintendo Switch 2, a pagamento. In tal caso, sarà possibile passare alla nuova versione pagando un upgrade se si possiede già il gioco vecchio, in modo simile a quanto accade con titoli come The Last of Us Remasterd o Days Gone Remastered di Sony PlayStation.

Quelli confermati al momento sono:

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Kirby e la terra perduta

Sid Meier's Civilization 7

Mentre Metroid Prime 4: Beyond e Leggende Pokémon: Z-A dovrebbero essere potenziati "di base" per la nuova console ibrida.

Più in generale, i giochi di Nintendo Switch 2 apparterranno a tre categorie, vediamo quali giochi sono stati annunciati.