I giochi fisici su Nintendo Switch 2 costano di più, ma alcuni devono essere comunque scaricati in digitale

In questo caso, Nintendo ha creato una definizione specifica per questi titoli che, venduti in scatola e con cartuccia, richiedono però il download dei file in digitale: si chiamano " Game-key card ".

Un caso strano sta emergendo dalle pagine di FAQ e assistenza ufficiale su Nintendo Switch 2 , visto che sembra che alcuni giochi venduti su cartuccia richiedano comunque il download del gioco in digitale , nonostante i prezzi aumentati per il formato fisico.

Forse saranno esenti dall'aumento?

Questi giochi sono chiaramente indicati già dalla confezione come "Game-key card" e significa che necessitano di un download obbligatorio per il primo avvio, perché di fatto il gioco non è presente (o non completamente) nella cartuccia, nonostante per il resto siano assimilabili a giochi fisici.

Come si presentano i giochi su Game-key card

"La scheda game-key è invece la chiave per scaricare il gioco completo sul sistema via Internet", si legge nella descrizione sulla pagina dedicata di Nintendo. "Una volta scaricato, si può giocare inserendo la scheda game-key nel sistema e avviandolo come una normale scheda di gioco fisica".

Al primo avvio è necessaria una connessione a internet e abbastanza spazio libero nel sistema o sulla scheda MicroSD Express, poi dopo aver effettuato il download il gioco funziona precisamente come un normale titolo fisico, con la necessità della cartuccia inserita nella console per funzionare.

Non è certamente una cosa del tutto nuova, ma la definizione specifica è stata introdotta appositamente per Nintendo Switch 2. La cosa che può far discutere è il fatto che i prezzi annunciati per i giochi della nuova console sono di 10€ superiori per il formato fisico (fino a 90€, come abbiamo visto per Mario Kart World).

Forse queste game-key card non rientrano in tale fascia di prezzo, ma se dovessero essere vendute con il sovrapprezzo del gioco fisico, nonostante richiedano comunque il download (e dunque di fatto non contengano il gioco stesso nella cartuccia) rappresenterebbero una situazione piuttosto particolare.