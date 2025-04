Google sta aggiustando un bug sui Pixel che mostrava previsioni del tempo sbagliate

Il widget "A colpo d'occhio" dei Google Pixel, una comoda funzionalità che fornisce informazioni rapide come data, ora e meteo, è al centro di segnalazioni da parte di alcuni utenti che lamentano previsioni meteorologiche obsolete. Il problema, emerso su piattaforme come Reddit e i forum di supporto di Google, sembra riguardare in particolare la discrepanza tra le temperature reali e quelle indicate nel widget.

Gli utenti segnalano che, sebbene la temperatura attuale visualizzata nel widget sia generalmente precisa, le previsioni di massima e minima risultano spesso errate. In alcuni casi, il widget mostra le previsioni del giorno precedente come temperature "odierne", o quelle del giorno corrente come "domani". Questo disallineamento crea confusione e rende il widget inaffidabile per chi fa affidamento sulle previsioni per pianificare le proprie attività.