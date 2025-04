ROG Swift OLED XG27UCDMG è il nuovo monitor 4K QD-OLED a 240 Hz di ASUS: specifiche e prezzo

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato il nuovo monitor gaming ROG Swift OLED XG27UCDMG , il secondo monitor gaming OLED 4K da 27 pollici della linea ROG. Il pannello vanta la tecnologia ROG QD-OLED di quarta generazione con una densità per pollice di 166 pixel e un sensore Neo Proximity che preserva il pannello OLED da fenomeni di burn-in.

Specifiche e prezzo di ROG Swift OLED XG27UCDMG

Dopo aver annunciato al CES 2025 il modello ROG Swift OLED PG27UCDM, ASUS ha presentato il modello XG27UCDMG, che "si rivolge a tutti coloro che ricercano un monitor gaming versatile, ideale anche per la visione di contenuti e l'utilizzo quotidiano". Il pannello QD-OLED ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 millisecondi. Con la risoluzione 4K, poi, la densità di pixel arriva a 166 PPI.

XG27UCDMG offre poi numerose opzioni di connettività, tra cui DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression (DSC), HDMI 2.1 e USB Type-C (modalità DP Alt) con Power Delivery a 90 watt. Il pannello è super-sottile e privo di cornice e, come altri monitor della serie, è compatibile con la suite ROG Aura Sync, vanta una presa filettata con standard da ¼ di pollice progettata per integrarsi in ogni setup streaming ed offre un supporto per monitor con un ingombro ridotto in cui è integrato un porta cellulare, per garantire la massima praticità e organizzazione degli spazi su desktop.

Include anche l'ultimo aggiornamento del software ASUS DisplayWidget Center, con funzioni aggiuntive quali la notifica automatica di aggiornamenti firmware e la possibilità di importare oppure esportare le impostazioni del monitor. ASUS OLED Care Pro include il sensore Neo Proximity in grado di rilevare la distanza dell'utente dal monitor, che fa passare il monitor automaticamente alla modalità "standby" quando l'utente si allontana dall'area di rilevamento per proteggere lo schermo dal burn-in ed è in grado di ripristinare istantaneamente i contenuti a schermo al ritorno dell'utente.

È possibile impostare l'intervallo di rilevamento in base alle proprie preferenze, alla posizione e alla distanza di osservazione, oppure disattivarlo. Il sensore Neo Proximity verrà ulteriormente ottimizzato, così da offrire una capacità di rilevamento più precisa grazie a nuovi aggiornamenti del firmware, che saranno disponibili per i modelli ROG Swift OLED PG27UCDM e Strix OLED XG27UCDMG nel mese di aprile 2025. ASUS OLED Care Pro offre anche ulteriori funzioni di protezione del monitor, tra cui la pulizia dei pixel, lo screen saver, il rilevamento della barra delle applicazioni ed altro ancora. Il monitor ROG Strix OLED XG27UCDMG viene inoltre fornito con una garanzia di 3 anni.

La tecnologia ROG OLED Anti-Flicker 2.0, infine, riduce al minimo il flickering dello schermo, offrendo un'esperienza visiva e di gioco migliorata. Sfruttando un algoritmo avanzato di compensazione della luce per aumentare dinamicamente la luminosità dei pixel durante le fluttuazioni della frequenza di aggiornamento. Inoltre, la funzione Refresh Rate Cap limita la frequenza di aggiornamento del monitor per ridurre il flickering, offrendo tre intervalli preimpostati (High/Mid/Off) per soddisfare le preferenze individuali.

ROG OLED Anti-Flicker 2.0

ASUS ROG Swift OLED XG27UCDMG è disponibile in Italia da oggi presso gli presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 999€.

