Sony Xperia 1 VII: da domani 25 agosto, riparte la distribuzione europea dello smartphone

Il Sony Xperia 1 VII è ufficialmente pronto a tornare sugli scaffali europei dopo un debutto tutt'altro che semplice. Presentato a maggio con un prezzo di listino piuttosto elevato, il nuovo flagship del marchio giapponese aveva subito attirato attenzioni non proprio positive: prima misteriose cancellazioni dei preordini, poi la comparsa di gravi difetti hardware che hanno spinto l'azienda a sospenderne temporaneamente la vendita in Europa.
Diversi utenti avevano infatti segnalato problemi rilevanti, tra cui spegnimenti improvvisi, riavvii casuali e in alcuni casi l'impossibilità di accendere il dispositivo. Sony aveva quindi avviato un'indagine interna che ha portato a individuare la causa nella scheda madre.
La risoluzione della situazione
Per risolvere la situazione, l'azienda ha non solo sospeso le vendite, ma anche avviato una campagna di sostituzione per le unità difettose, modificando al contempo il processo di produzione per evitare che il difetto si ripresentasse in futuro. Ora la vicenda sembra definitivamente alle spalle.
Attraverso il proprio sito ufficiale, Sony ha confermato che Xperia 1 VII tornerà in vendita in mercati europei selezionati a partire da lunedì 25 agosto 2025. Si tratta di un segnale importante: il colosso giapponese ha più volte ribadito di non voler abbandonare il settore smartphone, pur ridimensionando la distribuzione dei modelli Xperia in Europa.
Le specifiche tecniche del Sony Xperia 1 VII
Il dispositivo resta un top di gamma a tutti gli effetti, con caratteristiche tecniche pensate per chi cerca prestazioni elevate e un comparto fotografico di alto livello. Ecco le sue principali specifiche:
- Peso: 197 g
- Dimensioni: 162 x 74 x 8,2 mm
- Display: LTPO OLED da 6,5″ FHD+ a 120 Hz
- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Memorie: 12 GB di RAM + 256 GB di archiviazione (UFS 4.0
- Fotocamere posteriori: 48 MP+48 MP+12 MP
- Fotocamera anteriore: 12 MP
- Batteria: 5.000 mAh
Staremo a vedere quale sarà l'impatto sul mercato di questo device e se riuscirà a ritagliarsi una fetta notevole di utenti.