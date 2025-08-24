Sony Xperia 1 VII: da domani 25 agosto, riparte la distribuzione europea dello smartphone

Il Sony Xperia 1 VII è ufficialmente pronto a tornare sugli scaffali europei dopo un debutto tutt'altro che semplice. Presentato a maggio con un prezzo di listino piuttosto elevato, il nuovo flagship del marchio giapponese aveva subito attirato attenzioni non proprio positive: prima misteriose cancellazioni dei preordini, poi la comparsa di gravi difetti hardware che hanno spinto l'azienda a sospenderne temporaneamente la vendita in Europa.

Diversi utenti avevano infatti segnalato problemi rilevanti, tra cui spegnimenti improvvisi, riavvii casuali e in alcuni casi l'impossibilità di accendere il dispositivo. Sony aveva quindi avviato un'indagine interna che ha portato a individuare la causa nella scheda madre.