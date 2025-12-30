HyperOS 3 arriva su decine di dispositivi Xiaomi, REDMI e POCO: ecco l'elenco dei dispositivi compatibili

Xiaomi accelera sulla distribuzione di HyperOS 3, il nuovo sistema operativo basato su Android 16, confermando la volontà di chiudere l'anno con un rollout particolarmente ampio. In queste ore, a partire dalla Cina, l'aggiornamento sta raggiungendo numerosi smartphone e tablet a marchio Xiaomi, REDMI e POCO, coinvolgendo sia modelli di fascia alta sia dispositivi di fascia media e più accessibile.
L'annuncio arriva direttamente dalla community ufficiale Xiaomi e conferma come HyperOS 3 rappresenti un'evoluzione importante dell'attuale ecosistema software dell'azienda. L'obiettivo è quello di unificare sempre di più l'esperienza d'uso tra smartphone, tablet, pieghevoli e dispositivi IoT, offrendo un sistema più fluido, coerente e ricco di funzionalità intelligenti.
L'elenco completo dei dispositivi che introducono HyperOS 3
Tra i primi dispositivi a ricevere HyperOS 3 in Cina troviamo diversi modelli molto diffusi, accompagnati dalle rispettive versioni software:
- Xiaomi Pad 6 Pro: OS3.0.3.0.VMYCNXM
- Xiaomi Pad 6 Max 14: OS3.0.1.0.VMHCNXM
- REDMI K60 Pro: OS3.0.3.0.VMKCNXM
- REDMI K60 Ultimate Edition: OS3.0.3.0.WMLCNXM
- REDMI K60: OS3.0.2.0.VMNCNXM
- REDMI Turbo 3: OS3.0.4.0.WNPCNXM
- REDMI Note 15: OS3.0.2.0.WPQCNXM
- REDMI Note 14 5G: OS3.0.3.0.WOQCNXM
- REDMI Note 13R Pro: OS3.0.1.0.VNQCNXM
- REDMI Note 13 5G: OS3.0.1.0.VNQCNXM
- REDMI Note 13R: OS3.0.1.0.WNUCNXM
- REDMI Note 13 Pro: OS3.0.4.0.WNFMIXM
- POCO M6 Pro: OS3.0.4.0.WNFMIXM
HyperOS 3 introduce numerose novità, a partire da animazioni più fluide, una migliore risposta al tocco e ottimizzazioni generali delle prestazioni. Grande spazio viene dato all'intelligenza artificiale, con funzioni avanzate per la scrittura assistita, la traduzione, la ricerca e l'editing delle immagini.
I miglioramenti apportati da HyperOS 3
Non mancano miglioramenti all'integrazione tra dispositivi: è possibile condividere rapidamente file e app con Touch to Share, duplicare lo schermo su iPad, gestire finestre multiple su Mac e sbloccare lo smartphone tramite dispositivi Apple.
Xiaomi segnala che nelle prime ore dopo l'installazione potrebbe verificarsi un aumento dei consumi energetici, destinato però a normalizzarsi rapidamente. Per ora il rollout riguarda la Cina, ma la distribuzione internazionale, inclusa l'Europa, è attesa nelle prime settimane del 2026.