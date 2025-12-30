HyperOS 3 arriva su decine di dispositivi Xiaomi, REDMI e POCO: ecco l'elenco dei dispositivi compatibili

Xiaomi accelera sulla distribuzione di HyperOS 3, il nuovo sistema operativo basato su Android 16, confermando la volontà di chiudere l'anno con un rollout particolarmente ampio. In queste ore, a partire dalla Cina, l'aggiornamento sta raggiungendo numerosi smartphone e tablet a marchio Xiaomi, REDMI e POCO, coinvolgendo sia modelli di fascia alta sia dispositivi di fascia media e più accessibile.

L'annuncio arriva direttamente dalla community ufficiale Xiaomi e conferma come HyperOS 3 rappresenti un'evoluzione importante dell'attuale ecosistema software dell'azienda. L'obiettivo è quello di unificare sempre di più l'esperienza d'uso tra smartphone, tablet, pieghevoli e dispositivi IoT, offrendo un sistema più fluido, coerente e ricco di funzionalità intelligenti.