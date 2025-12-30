ARC Raiders è ancora in testa alla classifica Steam, Battlefield 6 insegue

Grazie agli sconti, sia Baldur's Gate 3 che EA Sports FC 26 sono tornati nella parte alta della top 10, con il brillante Dispatch a seguire e Cyberpunk 2077, anch'esso spinto dalle promozioni, che agguanta la settima posizione.

La classifica Steam vede ARC Raiders ancora in testa : l'extraction shooter di Embark Studios non sembra voler mollare la presa, mentre alle sue spalle si danno battaglia Battlefield 6 e Clair Obscur: Expedition 33, rispettivamente secondo e terzo fra i giochi più venduti.

...e il terzo gode

Sembra proprio che su Steam lo scontro fra Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 abbia in realtà favorito il proverbiale "terzo" fra i litiganti, ARC Raiders, che non sembra avere alcuna intenzione di perdere la testa della classifica e sta macinando numeri importanti.

Merito di una formula che i giocatori hanno percepito come fresca e accattivante, di uno stile peculiare, di un'ambientazione molto originale, ispirata all'Italia meridionale, e di un prezzo di vendita decisamente ridotto, che ha reso l'esperienza più accessibile per tutti i giocatori.