ARC Raiders è ancora in testa alla classifica Steam, Battlefield 6 insegue

La classifica Steam relativa alla settimana che si è appena conclusa vede ARC Raiders ancora in testa, seguito da Battlefield 6 e da Clair Obscur: Expedition 33.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/12/2025
Due personaggi di ARC Raiders

La classifica Steam vede ARC Raiders ancora in testa: l'extraction shooter di Embark Studios non sembra voler mollare la presa, mentre alle sue spalle si danno battaglia Battlefield 6 e Clair Obscur: Expedition 33, rispettivamente secondo e terzo fra i giochi più venduti.

Grazie agli sconti, sia Baldur's Gate 3 che EA Sports FC 26 sono tornati nella parte alta della top 10, con il brillante Dispatch a seguire e Cyberpunk 2077, anch'esso spinto dalle promozioni, che agguanta la settima posizione.

  1. ARC Raiders
  2. Steam Deck
  3. Battlefield 6
  4. Clair Obscur: Expedition 33
  5. Baldur's Gate 3
  6. EA Sports FC 26
  7. Dispatch
  8. Cyberpunk 2077
  9. Kingdom Come: Deliverance 2
  10. Grand Theft Auto V Enhanced
A chiudere la classifica troviamo altri due titoli favoriti dalle offerte, rispettivamente Kingdom Come: Deliverance 2 e la versione Enhanced di Grand Theft Auto V, che continua a vendere nonostante tutto.

...e il terzo gode

Sembra proprio che su Steam lo scontro fra Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 abbia in realtà favorito il proverbiale "terzo" fra i litiganti, ARC Raiders, che non sembra avere alcuna intenzione di perdere la testa della classifica e sta macinando numeri importanti.

Merito di una formula che i giocatori hanno percepito come fresca e accattivante, di uno stile peculiare, di un'ambientazione molto originale, ispirata all'Italia meridionale, e di un prezzo di vendita decisamente ridotto, che ha reso l'esperienza più accessibile per tutti i giocatori.

