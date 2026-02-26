Huawei Freebuds Pro 5, la recensione degli auricolari in-ear che alzano l'asticella

Di conseguenza abbiamo accettato volentieri l'invito a provare le nuovissime Huawei Freebuds Pro 5, in uscita sul mercato italiano il 26 febbraio , perché malgrado la concorrenza agguerrita le carte che un prodotto come questo ha da giocarsi sono perlomeno motivo di interesse. Scopriamo quindi se Huawei ha saputo soddisfare le nostre alte aspettative.

La tradizione di Huawei nell'ambito degli accessori audio, e quindi delle cuffie bluetooth, ha abituato a prodotti di alta qualità praticamente in tutte le fasce di prezzo in cui l'azienda cinese ha voluto posizionarsi.

Caratteristiche tecniche delle Freebuds Pro 5

Gli Huawei Freebuds Pro 5 sono auricolari in-ear TWS bluetooth. Sono dotati di un sistema acustico a doppio driver da 11 millimetri, mentre i codec supportati sono ovviamente i più semplici e diffusi SBC e AAC, assieme al più raffinato LDAC.

Per chi è dentro all'ecosistema Huawei poi, e quindi possiede uno smartphone della casa cinese, è possibile accedere ai codec proprietari attraverso i quali ottenere una trasmissione audio di qualità superiore, fino all'eccellente L2HC 4.0 che viaggia a ben 2,3 Mbps, che si traduce in una riproduzione fino a 48 kHz/24 bit, molto superiore a LDAC che si ferma a 900 Kbps. Certo la compatibilità è limitata a pochi dispositivi al momento, come il Mate X6 e X7, il Pura Serie 80 e il Nova 14 Pro, mentre un ventaglio un po' più ampio permette di arrivare ai comunque notevoli 1,5 Mbps.

Gli Huawei Freebuds Pro 5 all'interno della custodia

Ovviamente è necessario riprodurre file audio lossless ad alta qualità, ma per gli audiofili potrebbe essere un aspetto interessante, che rimane tale in senso assoluto come puro e semplice traguardo tecnologico.

In tutto questo però, i più attenti alle faccende di casa Huawei avranno forse notato che c'è una differenza sostanziale rispetto alla versione per il mercato cinese delle Huawei Freebuds Pro 5, ovvero l'assenza del supporto al protocollo avanzato di trasmissione a corto raggio Nearlink che rappresenta una specie di rivoluzione per il settore, garantendo una stabilità di trasmissione superiore e una latenza inferiore rispetto a Bluetooth, portando contemporaneamente un enorme balzo in avanti nella larghezza di banda che può raggiungere i 4,6 Mbps. Un valore drammaticamente superiore rispetto ai codec bluetooth più diffusi, tanto da poter essere tecnicamente sufficiente per trasmettere anche un video compresso, figurarsi quindi il livello di qualità e fedeltà audio.

Il problema è che si tratta di una tecnologia proprietaria di Huawei, e che l'azienda ha scelto di non mantenere in occidente vista la compatibilità ridotta a pochi telefoni e tablet della casa. Quindi di fatto si perde il principale elemento tecnico capace di segnare una differenza sostanziale rispetto ai Freebuds Pro 4; che questo possa però comportare un effettivo fattore penalizzante tangibile nell'uso reale, beh, non ci sentiamo francamente di poterlo dire.

Gli Huawei Freebuds Pro 5 hanno un design molto piacevole

La resistenza ad acqua e polvere è stata aumentata rispetto al passato, raggiungendo ora IP57 per gli auricolari e IP54 per la custodia di ricarica. È un traguardo notevole che assicura un ottimo grado di protezione per gli auricolari, che possono resistere a immersioni brevi, e anche per la custodia danno una certa tranquillità, al contrario di quanto offerto da parte dei concorrenti.

La batteria invece è di 60 mAh per i singoli auricolari e 537 mAh per la custodia, che si traducono in un'autonomia che può raggiungere al massimo le 9 ore per singola carica e le 38 ore con la custodia spegnendo la cancellazione del rumore e utilizzando un codec a basso consumo. Si scende a 6 e 25 con ANC acceso e codec più energivori. Non valori da record quindi, ma comunque buoni.

La ricarica può avvenire sia via cavo tramite lo standard USB-C, sia in modalità wireless.

Scheda tecnica Huawei Freebuds Pro 5