Ti serve un nuovo SSD esterno? Su Amazon il Western Digital da 1TB è scontatissimo, compatibile anche con Xbox e PlayStation

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione allettante e interessante per chiunque fosse alla ricerca di un nuovo SSD esterno. L'SSD da 1TB di WD viene messo in offerta con uno sconto attivo del 40% per un costo totale e finale d'acquisto di 169€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui giù: Non siamo di fronte al minimo storico sulla piattaforma per questo device ma, comunque, considerando i rincari di tutta l'industria e soprattutto in determinate categorie, ci sentiamo di segnalare questa che per alcuni può rappresentare una buona occasione di portarsi a casa un ottimo dispositivo a prezzo scontato.