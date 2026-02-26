0

Ti serve un nuovo SSD esterno? Su Amazon il Western Digital da 1TB è scontatissimo, compatibile anche con Xbox e PlayStation

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'SSD Western Digital da 1TB. Scopriamo insieme i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/02/2026
SSD 1TB WD

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione allettante e interessante per chiunque fosse alla ricerca di un nuovo SSD esterno. L'SSD da 1TB di WD viene messo in offerta con uno sconto attivo del 40% per un costo totale e finale d'acquisto di 169€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui giù: Non siamo di fronte al minimo storico sulla piattaforma per questo device ma, comunque, considerando i rincari di tutta l'industria e soprattutto in determinate categorie, ci sentiamo di segnalare questa che per alcuni può rappresentare una buona occasione di portarsi a casa un ottimo dispositivo a prezzo scontato.

Ulteriori dettagli

Grazie alla tecnologia NVMe integrata, offre prestazioni straordinariamente rapide, con velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s. Questo lo rende ideale per trasferire rapidamente file di grandi dimensioni, eseguire backup completi o lavorare direttamente su progetti multimediali senza rallentamenti.

518Arrn06Vl Ac Sl1422

La sicurezza dei dati è garantita dalla crittografia hardware AES a 256 bit con protezione tramite password, che consente di mantenere al sicuro documenti sensibili e informazioni personali anche in caso di smarrimento del dispositivo. Progettato per resistere all'uso quotidiano, l'SSD è resistente a urti e vibrazioni e può sopportare cadute da altezze fino a 2 metri. Infine, ulteriore punte a favore, è compatibile con PlayStation e Xbox.

