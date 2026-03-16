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La Festa delle Offerte di Primavera si sta per concludere: ecco i migliori sconti delle ultime ore

La Festa delle Offerte di Primavera è ormai agli sgoccioli: scopriamo insieme quelle che sono le migliori promozioni attive delle ultime ore.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/03/2026
Offerte Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera è ormai agli sgoccioli e prima che si concluda possiamo stilare una piccola lista di quelle che, a nostro avviso, sono tra le migliori promozioni ancora attive da poter sfruttare o quelle che sono le offerte entrate in vigore proprio a partire da questa mattina. Procediamo:

  • Monitor da gaming AOC: iniziamo con questo pannello da 27" con risoluzione 2560 x 1440 pixel, refresh rate da 180Hz e 1ms come tempo di risposta. Sconto attivo del 33% e costo finale di 139€.
  • Little Nightmares III per PS5: procediamo con il terzo capitolo di questa saga horror recentemente rilasciato sul mercato. Lo sconto attivo è del 37% e il prezzo finale è di 25,37€, suo minimo storico.
  • Marvel Tōkon: Fighting Souls per PS5, altro videogame, questa volta in pre-order con data d'uscita fissata per il prossimo 6 agosto 2026. Un titolo perfetto per un fan dei fumetti Marvel. Sconto attivo del 15% e costo finale di 59,99€.
  • Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered per PS5, l'epico conflitto tra Kain e Raziel viene riproposto in una nuova veste rimasterizzata. Lo sconto presente è pari al 32% e il prezzo finale d'acquisto è di 23,74€, suo minimo storico.
  • Cuffie da gaming ASUS TUF Gen II: si tratta di un headset immersivo con audio sorround 7.1, driver da 40mm e ampia compatibilità sia su console sia su PC. Lo sconto applicato è del 22% e il prezzo finale è di 46,99€, minimo storico sulla piattaforma.
  • Mouse da gaming HyperX: chiudiamo questa prima tornata di promo con il mouse wireless HyperX da 12.000 DPI e una batteria che garantisce fino a 100 ore di utilizzo prolungato. Sconto del 33% e prezzo d'acquisto di 39,99€, 9 centesimi sopra al minimo storico.

Le offerte Amazon non finiscono: eccone altre

Procediamo con altre 6 offerte di questa ultima giornata di Festa delle Offerte di Primavera Amazon:

  • Star Destroyer imperiale di Star Wars in versione LEGO: il set numerato 75394 è composto da 1555 pezzi, dunque abbastanza impegnativo da costruire. Il risultato finale, però, farà "emozionare" ogni fan della saga di Guerre Stellari. Lo sconto è del 15% per un prezzo finale che cala al minimo storico: 144,49€.
  • Call of Duty: Black Ops 7 per PS5, ultimo titolo della saga di CoD che cala drasticamente di prezzo. Non amatissimo dai più, è comunque un gioco che offre un buon comparto multiplayer ad un prezzo che ora diventa più abbordabile. La cifra per acquistarlo è 39,99€ (minimo storico) e lo sconto attivo è del 31%.
  • BloodBorne: il gioco da tavolo, il board game definitivo per i fan del titolo di casa From Software e per gli amanti proprio dei giochi da tavolo. Lo sconto è del 20% e il prezzo finale è di 79,99€.
  • Mouse da gaming Corsair Katar: dispositivo wireless ottimo per chi è alla ricerca di un nuovo mouse per giocare che sia veloce, responsivo, leggero e preciso. Sconto attivo del 36% e costo finale di 51,22€.
  • Hell is Us per PS5: titolo action in terza persona in cui verremo catapultati in un mondo pervaso delle criticità di una guerra civile e affetto da una calamità enigmatica e corrotta. Lo sconto attivo sulla piattaforma è del 27% e il prezzo d'acquisto è di 29€, suo minimo storico.
  • Xiaomi 17 Ultra + TV A Pro: chiudiamo con questo bundle al minimo storico. Il top di gamma dell'azienda cinese che viene venduto insieme alla smart TV QLED da 50". Sconto attivo del 18% e prezzo finale di 1499,90€.

Questa erano 12 tra le migliori promozioni presenti oggi su Amazon per l'ultimo giorno di Festa delle Offerte di Primavera. Affrettatevi prima che scadano!

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