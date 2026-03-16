La Festa delle Offerte di Primavera si sta per concludere: ecco i migliori sconti delle ultime ore

La Festa delle Offerte di Primavera è ormai agli sgoccioli e prima che si concluda possiamo stilare una piccola lista di quelle che, a nostro avviso, sono tra le migliori promozioni ancora attive da poter sfruttare o quelle che sono le offerte entrate in vigore proprio a partire da questa mattina. Procediamo:

Monitor da gaming AOC: iniziamo con questo pannello da 27" con risoluzione 2560 x 1440 pixel, refresh rate da 180Hz e 1ms come tempo di risposta. Sconto attivo del 33% e costo finale di 139€ .

. Little Nightmares III per PS5: procediamo con il terzo capitolo di questa saga horror recentemente rilasciato sul mercato. Lo sconto attivo è del 37% e il prezzo finale è di 25,37€, suo minimo storico .

e il prezzo finale è di . Marvel Tōkon: Fighting Souls per PS5, altro videogame, questa volta in pre-order con data d'uscita fissata per il prossimo 6 agosto 2026. Un titolo perfetto per un fan dei fumetti Marvel. Sconto attivo del 15% e costo finale di 59,99€ .

. Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered per PS5, l'epico conflitto tra Kain e Raziel viene riproposto in una nuova veste rimasterizzata. Lo sconto presente è pari al 32% e il prezzo finale d'acquisto è di 23,74€, suo minimo storico .

e il prezzo finale d'acquisto è di . Cuffie da gaming ASUS TUF Gen II: si tratta di un headset immersivo con audio sorround 7.1, driver da 40mm e ampia compatibilità sia su console sia su PC. Lo sconto applicato è del 22% e il prezzo finale è di 46,99€, minimo storico sulla piattaforma .

e il prezzo finale è di . Mouse da gaming HyperX: chiudiamo questa prima tornata di promo con il mouse wireless HyperX da 12.000 DPI e una batteria che garantisce fino a 100 ore di utilizzo prolungato. Sconto del 33% e prezzo d'acquisto di 39,99€, 9 centesimi sopra al minimo storico.