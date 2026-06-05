Il mouse Logitech G305 è in offerta su Amazon al minimo storico: 12.000 DPI, batteria infinita e 6 pulsanti programmabili

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sul mouse Logitech G305: l'offerta prevede l'applicazione di uno sconto del 48% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,09€ (minimo storico). Puoi acquistare il mouse sfruttando questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Al centro del dispositivo troviamo il sensore ottico HERO Gaming, una tecnologia avanzata che garantisce un'elevata precisione e un consumo energetico fino a 10 volte inferiore rispetto ad altri mouse da gioco. Il sensore supporta una sensibilità fino a 12.000 DPI e una velocità di tracciamento di 400 IPS.