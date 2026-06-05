Il mouse Logitech G305 è in offerta su Amazon al minimo storico: 12.000 DPI, batteria infinita e 6 pulsanti programmabili

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sul mouse Logitech G305: l'offerta prevede l'applicazione di uno sconto del 48% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,09€ (minimo storico). Puoi acquistare il mouse sfruttando questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Al centro del dispositivo troviamo il sensore ottico HERO Gaming, una tecnologia avanzata che garantisce un'elevata precisione e un consumo energetico fino a 10 volte inferiore rispetto ad altri mouse da gioco. Il sensore supporta una sensibilità fino a 12.000 DPI e una velocità di tracciamento di 400 IPS.
Ulteriori dettagli sul mouse
Uno degli elementi distintivi del G305 è la tecnologia LIGHTSPEED Wireless, che offre una connessione stabile e reattiva con una latenza di soli 1 ms. Questo consente un'esperienza di gioco fluida, priva di ritardi percepibili, paragonabile a quella di un mouse cablato.
Dal punto di vista dell'autonomia, il mouse si distingue per una durata della batteria eccezionale: una singola batteria AA può garantire fino a 250 ore di utilizzo continuo, rendendolo ideale per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni frequenti.
Il design è un altro punto di forza. Con un peso di soli 99 grammi, il G305 è estremamente leggero grazie a una struttura meccanica ottimizzata che migliora la maneggevolezza e la velocità di risposta nei movimenti.
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