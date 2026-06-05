OpenAI migliora la memoria di ChatGPT: l’IA dimentica meno e capisce meglio il contesto

OpenAI sta introducendo alcune novità per ChatGPT, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sempre più utili e funzionali, soprattutto per quanto riguarda la memoria e la gestione del contesto a lungo termine. I vantaggi vanno oltre gli abbonati a pagamento, dato che OpenAI sta rinnovando l'infrastruttura di memoria backend. Ciò significa che anche gli account gratuiti potranno usufruire dei cambiamenti in arrivo.
Meno dimenticanze e conversazioni più fluide
La funzione di memoria di base risale ad aprile 2024 e, originariamente, si basava su istruzioni esplicite dell'utente per fissare una determinata informazione. OpenAI ha ora introdotto un nuovo sistema di elaborazione dei dati in background, chiamato "dreaming". Questo processo sintetizza le informazioni raccolte da più conversazioni senza alcun input manuale e in modo "silenzioso". Per farlo, OpenAI ha sviluppato un motore di memoria altamente scalabile ed efficiente in termini di calcolo, migliorando così l'accuratezza e la coerenza delle informazioni relative agli utenti nel tempo.
Attualmente ChatGPT è già dotato di memoria e può ricordare alcune informazioni che l'utente ha salvato o confermato. Il sistema "dreaming", tuttavia, non si limita a gestire singole informazioni, ma può analizzare automaticamente più conversazioni nel tempo, estrarre dati utili e sintetizzarli in una memoria più strutturata e coerente. In questo modo, invece di limitarsi a ricordare ciò che avete detto, il chatbot riesce a comprendere meglio interessi, abitudini e contesto generale dell'utente, rendendo le risposte più continue e contestualizzate.
Controllo intuitivo
ChatGPT non sempre riesce a mantenere coerente tutto il contesto dell'utente, mentre il nuovo sistema crea una sorta di sintesi continua delle informazioni raccolte nel tempo. In pratica, non si affida solo a ricordi isolati, ma costruisce una rappresentazione aggiornata dell'utente con meno vuoti tra una chat e l'altra, riducendo le perdite di contesto.
L'IA riepilogherà i vostri interessi e le informazioni più importanti, organizzandoli in una pagina chiamata "riepilogo della memoria", a cui potrete accedere per controllare ciò che il chatbot sa di voi. La distribuzione inizierà negli Stati Uniti per gli abbonati ai piani Plus e Pro, per poi essere estesa anche agli utenti gratuiti nelle settimane successive.
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