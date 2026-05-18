Volete tenere sotto controllo le vostre finanze? ChatGPT diventerà il vostro consulente direttamente dal conto bancario

ChatGPT sta accogliendo una nuova funzione dedicata alla gestione delle finanze personali , sebbene per ora non sia ancora disponibile in Italia. La novità, infatti, è attualmente limitata agli Stati Uniti per i piani Pro e alcuni istituti selezionati. Vediamo come funziona.

ChatGPT diventa un consulente finanziario

Questa nuova funzione permette agli utenti di collegare i propri conti bancari a ChatGPT per ricevere consigli sulla gestione del budget e altre informazioni utili. Come vi abbiamo anticipato, per ora non è disponibile in Italia e non abbiamo conferme in merito. Attualmente è limitata agli Stati Uniti attraverso Plaid e Intuit successivamente, nello specifico per gli abbonati al piano Pro.

È possibile collegare conti bancari, carte di credito e altri conti finanziari per ricevere consigli personalizzati. Secondo quanto riportato, sono supportati oltre 12.000 istituti finanziari come American Express, Fidelity, Schwab, Chase e altri.

La nuova funzione

Il chatbot offrirà una panoramica completa delle spese e suggerimenti personalizzati per migliorare la gestione del denaro. Inoltre, verranno analizzate prestazioni degli abbonamenti, nonché dei pagamenti imminenti.

Ecco un esempio di domande che è possibile porre: