Volete tenere sotto controllo le vostre finanze? ChatGPT diventerà il vostro consulente direttamente dal conto bancario

ChatGPT sta accogliendo una nuova funzione dedicata alla gestione delle finanze personali, sebbene per ora non sia ancora disponibile in Italia. La novità, infatti, è attualmente limitata agli Stati Uniti per i piani Pro e alcuni istituti selezionati. Vediamo come funziona.
ChatGPT diventa un consulente finanziario
Questa nuova funzione permette agli utenti di collegare i propri conti bancari a ChatGPT per ricevere consigli sulla gestione del budget e altre informazioni utili. Come vi abbiamo anticipato, per ora non è disponibile in Italia e non abbiamo conferme in merito. Attualmente è limitata agli Stati Uniti attraverso Plaid e Intuit successivamente, nello specifico per gli abbonati al piano Pro.
È possibile collegare conti bancari, carte di credito e altri conti finanziari per ricevere consigli personalizzati. Secondo quanto riportato, sono supportati oltre 12.000 istituti finanziari come American Express, Fidelity, Schwab, Chase e altri.
Il chatbot offrirà una panoramica completa delle spese e suggerimenti personalizzati per migliorare la gestione del denaro. Inoltre, verranno analizzate prestazioni degli abbonamenti, nonché dei pagamenti imminenti.
Ecco un esempio di domande che è possibile porre:
- Aiutami a mettere a punto un piano per acquistare una casa nella mia zona nei prossimi 5 anni
- Quanto mi è costata effettivamente la mia ultima vacanza?
- Ho l'impressione di spendere di più ultimamente. È cambiato qualcosa?
- Posso permettermi di accettare un lavoro meno remunerativo se mi offre maggiore flessibilità per stare a casa con i bambini?
- Qual è il rischio maggiore nel mio portafoglio?
- Dai un'occhiata ai miei abbonamenti e aiutami a scegliere quali disdire
Un’esperienza personalizzata
Secondo quanto riportato da OpenAI, questo tipo di integrazione consente di avere accesso a un'esperienza di consulenza finanziaria ancora più personalizzata e completa.
Viene specificato, però, che sebbene il chatbot possa vedere saldi, transazioni o investimenti, non potrà vedere i numeri di conto completi o apportare modifiche. Voi che ne pensate? Usereste una funzione simile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.
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