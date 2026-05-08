ChatGPT, OpenAI introduce “Trusted Contact” per avvisare un contatto fidato in caso di emergenza

Disponibilità

Trusted Contact è in fase di distribuzione su ChatGPT come funzionalità opzionale, ma la sua disponibilità è ancora graduale. "Sebbene queste gravi situazioni di sicurezza siano rare, quando si verificano i nostri sistemi sono progettati per consentire un'analisi e una risposta tempestive", scrive OpenAI.

"Pur sapendo che nessun sistema è perfetto e che una notifica inviata a un contatto di fiducia potrebbe non rispecchiare sempre esattamente ciò che sta vivendo una persona, ogni notifica viene esaminata da personale qualificato prima di essere inviata, e ci impegniamo a esaminare queste notifiche di sicurezza entro un'ora". Cosa pensate di questa novità? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.