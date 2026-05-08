ChatGPT, OpenAI introduce “Trusted Contact” per avvisare un contatto fidato in caso di emergenza

OpenAI sta introducendo una nuova funzione di sicurezza opzionale, pensata per avvisare un contatto fidato in situazioni potenzialmente pericolose. Trusted Contact offrirà infatti un ulteriore livello di supporto in caso di potenziale pericolo, soprattutto quando si affrontano temi come il suicidio o l'autolesionismo.
Come aggiungere un contatto fidato e come funziona Trusted Contact
Come vi abbiamo anticipato, si tratta di una funzionalità opzionale, quindi sarete voi a scegliere se aggiungere un contatto fidato da poter avvisare in situazioni particolari. Basterà andare nelle impostazioni di ChatGPT e aggiungere un contatto (adulto di età superiore ai 18 anni). Questa persona riceverà un invito e una spiegazione dettagliata sul suo ruolo e dovrà accettarlo entro una settimana.
Una volta fatto ciò, i sistemi di monitoraggio automatizzato si occuperanno di rilevare tematiche delicate come l'autolesionismo o il suicidio, nonché casi di pericolo generale. In tal caso, subentrerà un piccolo team di persone appositamente formate, il quale esaminerà la situazione e, in caso di effettivo pericolo, ChatGPT invierà al contatto di fiducia una notifica via SMS, e-mail o tramite app.
Nella notifica non vengono inclusi dettagli della chat o trascrizioni, in modo da proteggere la privacy dell'utente. Piuttosto, il contatto di fiducia verrà esortato ad approfondire la situazione, potendo usufruire anche di un link a una guida di esperti su come gestire eventuali conversazioni delicate.
Disponibilità
Trusted Contact è in fase di distribuzione su ChatGPT come funzionalità opzionale, ma la sua disponibilità è ancora graduale. "Sebbene queste gravi situazioni di sicurezza siano rare, quando si verificano i nostri sistemi sono progettati per consentire un'analisi e una risposta tempestive", scrive OpenAI.
"Pur sapendo che nessun sistema è perfetto e che una notifica inviata a un contatto di fiducia potrebbe non rispecchiare sempre esattamente ciò che sta vivendo una persona, ogni notifica viene esaminata da personale qualificato prima di essere inviata, e ci impegniamo a esaminare queste notifiche di sicurezza entro un'ora". Cosa pensate di questa novità? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.