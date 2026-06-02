WhatsApp sviluppa una nuova funzione che individua potenziali truffe senza leggere i messaggi

L'obiettivo di Scam Alert è fornire un ulteriore livello di protezione senza compromettere la privacy degli utenti . La funzione analizzerà infatti i messaggi ricevuti da mittenti sconosciuti direttamente sul dispositivo dell'utente, senza inviare alcun contenuto ai server di WhatsApp o di Meta . Questo approccio mantiene pienamente compatibile il sistema con la crittografia end-to-end già presente nell'applicazione.

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità chiamata Scam Alert, progettata per aiutare gli utenti a riconoscere possibili tentativi di truffa provenienti da contatti sconosciuti. Secondo le informazioni emerse dalla versione beta di WhatsApp per Android 2.26.22.2 , questa novità è ancora in fase di sviluppo e non è attualmente disponibile nemmeno per i beta tester.

A quel punto l'utente potrà scegliere tra due opzioni : bloccare e segnalare il contatto oppure considerare attendibile la conversazione e continuare a interagire normalmente.

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WhatsApp e la trasparenza

WhatsApp sottolinea che la funzione non prenderà decisioni automatiche al posto dell'utente. Scam Alert si limiterà a fornire informazioni aggiuntive. Un altro aspetto importante riguarda la trasparenza. L'azienda sta infatti sviluppando un sistema di report generati localmente sul dispositivo che permetterà agli utenti di verificare quando e come Scam Alert è intervenuto.

Fonte: WABetaInfo

Questi registri rimarranno memorizzati esclusivamente sul telefono e non verranno condivisi con WhatsApp. La funzione sarà facoltativa e disattivata per impostazione predefinita.

Gli utenti interessati dovranno abilitarla manualmente dalle impostazioni dell'app. WhatsApp non ha ancora comunicato una data di rilascio ufficiale, ma la funzione dovrebbe arrivare prima nei canali beta e successivamente nella versione stabile.