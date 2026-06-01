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Apple Glasses in arrivo nel 2027: ecco tutto ciò che sappiamo su design e funzionalità

Lo sviluppo degli occhiali intelligenti di Apple avrebbe subito alcuni rallentamenti, con il debutto ora previsto entro la fine del 2027. Il dispositivo sarà disponibile in diverse montature e colorazioni e integrerà funzionalità avanzate.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/06/2026
Occhiali Meta-Ray Ban

Apple sta lavorando ai suoi primi occhiali smart, sebbene non siano stati ancora confermati ufficialmente. Nelle scorse settimane sono state riportate diverse indiscrezioni, tra possibile design e ulteriori caratteristiche. Ebbene, emergono nuove informazioni, chiaramente da prendere con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite ufficiali.

Le caratteristiche degli occhiali intelligenti

Le nuove informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg. Inizialmente Apple prevedeva di iniziare a commercializzare gli occhiali entro l'inizio del 2027, ma a quanto pare lo sviluppo ha subito dei ritardi. Proprio per questo motivo, i nuovi dispositivi smart di Apple dovrebbero debuttare verso la fine del 2027 e non prima. Come sempre, si tratta di informazioni preliminari: vi aggiorneremo appena emergeranno novità più concrete. In ogni caso, gli occhiali dovrebbero integrare fotocamere di forma ovale e diverse montature per ogni preferenza.

Il design potrebbe essere simile
Il design potrebbe essere simile

L'azienda prevede che in futuro possano essere impiegati anche per il benessere della salute, grazie a tecnologie di realtà aumentata capaci di migliorare la visione dell'utente. Tuttavia, si tratta molto probabilmente di un'ipotesi che non si concretizzerà nel breve periodo.

Con questi accessori potrete scattare foto e registrare video, nonché utilizzare altoparlanti e microfoni e usufruire di indicazioni dettagliate per gli spostamenti a piedi. Siri dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'esperienza d'uso, consentendo agli utenti di sfruttare al meglio sia le potenzialità del dispositivo sia le funzionalità avanzate dell'assistente.

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Montature e colori

Come anticipato, Apple si occuperà di diverse montature e modelli differenti per ogni preferenza, tra cui:

  • Una montatura rettangolare di grandi dimensioni in stile Ray-Ban Wayfarer
  • Un modello rettangolare più sottile
  • Montature circolari più grandi
  • Montature circolari più piccole

Dovrebbero essere realizzate in acetato, un materiale resistente rispetto alla plastica, con colorazioni dal nero al marrone chiaro, fino al blu oceano.

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