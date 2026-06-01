Apple Glasses in arrivo nel 2027: ecco tutto ciò che sappiamo su design e funzionalità

Apple sta lavorando ai suoi primi occhiali smart , sebbene non siano stati ancora confermati ufficialmente. Nelle scorse settimane sono state riportate diverse indiscrezioni, tra possibile design e ulteriori caratteristiche. Ebbene, emergono nuove informazioni, chiaramente da prendere con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite ufficiali.

Le caratteristiche degli occhiali intelligenti

Le nuove informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg. Inizialmente Apple prevedeva di iniziare a commercializzare gli occhiali entro l'inizio del 2027, ma a quanto pare lo sviluppo ha subito dei ritardi. Proprio per questo motivo, i nuovi dispositivi smart di Apple dovrebbero debuttare verso la fine del 2027 e non prima. Come sempre, si tratta di informazioni preliminari: vi aggiorneremo appena emergeranno novità più concrete. In ogni caso, gli occhiali dovrebbero integrare fotocamere di forma ovale e diverse montature per ogni preferenza.

Il design potrebbe essere simile

L'azienda prevede che in futuro possano essere impiegati anche per il benessere della salute, grazie a tecnologie di realtà aumentata capaci di migliorare la visione dell'utente. Tuttavia, si tratta molto probabilmente di un'ipotesi che non si concretizzerà nel breve periodo.

Con questi accessori potrete scattare foto e registrare video, nonché utilizzare altoparlanti e microfoni e usufruire di indicazioni dettagliate per gli spostamenti a piedi. Siri dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'esperienza d'uso, consentendo agli utenti di sfruttare al meglio sia le potenzialità del dispositivo sia le funzionalità avanzate dell'assistente.