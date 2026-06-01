Sony ha rimosso tutti i giochi di uno sviluppatore dal PS Store

Pian piano, però, Sony sta cercando di migliorare la situazione e ora lo ha fatto eliminando tutti i titoli di uno specifico sviluppatore: Testagamecreations .

I giochi eliminati dal PS Store

La segnalazione arriva da un utente di PSNProfiles, timpurnat, che ha indicato come i giochi di tale team non siano più accessibili. Ovviamente i giochi di Testagamecreations sono stati pubblicati su più piattaforme, ma su PS Store sono stati eliminati.

Liar's Pub potrebbe facilmente essere confuso con Liar's Bar

La lista include titoli come:

Liar's Pub

Truck Simulator 25 - American Driver

Star Truck Simulator

Criminal Cleaner Simulator

Fishing Simulator 2025

Auto Shop Simulator

House Cleaner Simulator

Manor Dynasty Strategy

Battle Pixel

Chained Cars

Car Street

Giusto per fare un esempio, Liar's Pub è un clone del più famoso Liar's Bar, che su Steam ha un 89% di recensioni positive e ancora riceve aggiornamenti. Nel complesso si tratta di brutti cloni di altri giochi, che ora non sono più accessibili tramite PS Store. Se si cerca il nome Google trova ancora la pagina del negozio di Sony, ma cliccando lo Store si apre e ci dà errore.

Ricordiamo infine che anche Destruction AllStars è stato rimosso dalla vendita dal PlayStation Store.