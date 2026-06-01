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Sony ha rimosso tutti i giochi di uno sviluppatore dal PS Store

Senza troppo rumore, Sony ha deciso di rimuovere dal PlayStation Store l'intero parco titoli di uno sviluppatore, poiché i suoi giochi erano shovelware e copie.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/06/2026
Il logo del PS Store

Il PS Store è spesso invaso da giochi cosiddetti "shovelware" (giochi di bassa qualità che spesso permettono di ottenere trofei in pochi minuti) o chiari cloni di titoli più famosi, che cercano di attirare con l'inganno all'acquisto.

Pian piano, però, Sony sta cercando di migliorare la situazione e ora lo ha fatto eliminando tutti i titoli di uno specifico sviluppatore: Testagamecreations.

I giochi eliminati dal PS Store

La segnalazione arriva da un utente di PSNProfiles, timpurnat, che ha indicato come i giochi di tale team non siano più accessibili. Ovviamente i giochi di Testagamecreations sono stati pubblicati su più piattaforme, ma su PS Store sono stati eliminati.

Liar's Pub potrebbe facilmente essere confuso con Liar's Bar
Liar's Pub potrebbe facilmente essere confuso con Liar's Bar

La lista include titoli come:

  • Liar's Pub
  • Truck Simulator 25 - American Driver
  • Star Truck Simulator
  • Criminal Cleaner Simulator
  • Fishing Simulator 2025
  • Auto Shop Simulator
  • House Cleaner Simulator
  • Manor Dynasty Strategy
  • Battle Pixel
  • Chained Cars
  • Car Street
Questi tre giochi gratuiti di PS Plus non saranno più disponibili da domani: otteneteli ora Questi tre giochi gratuiti di PS Plus non saranno più disponibili da domani: otteneteli ora

Giusto per fare un esempio, Liar's Pub è un clone del più famoso Liar's Bar, che su Steam ha un 89% di recensioni positive e ancora riceve aggiornamenti. Nel complesso si tratta di brutti cloni di altri giochi, che ora non sono più accessibili tramite PS Store. Se si cerca il nome Google trova ancora la pagina del negozio di Sony, ma cliccando lo Store si apre e ci dà errore.

Ricordiamo infine che anche Destruction AllStars è stato rimosso dalla vendita dal PlayStation Store.

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