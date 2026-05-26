Un messaggio ha annunciato ai giocatori che "I servizi multiplayer di Destruction AllStars sono stati messi offline. I Destruction Point sono stati rimossi dalla vendita sul PlayStation Store e possono essere riscattati fino al 25 novembre 2026. La modalità Arcade rimane accessibile per chi già possiede il gioco."

Destruction AllStars è stato rimosso dalla vendita dal PlayStation Store , come stanno riportando diverse fonti e come verificabile andando sulla pagina dello stesso .

Un'esclusiva in meno

La notizia ha colto di sorpresa moltissimi giocatori. Il problema non è tanto la rimozione del gioco in sé, che di suo non ha mai avuto un grosso successo, quanto la perdita di un'esclusiva di PS5, in una generazione già di suo molto magra da questo punto di vista, in cui oltretutto ci sono stati aumenti di prezzo continui lato hardware e software.

Fortunatamente la Modalità Arcade ha molti contenuti e immaginiamo che ormai online giocasse pochissima gente, ma parliamo comunque dell'addio di un titolo molto discusso dalla comunità, vuoi per via del fatto che inizialmente Sony voleva venderlo a prezzo pieno, per poi regalarlo agli abbonati Plus, vuoi perché ha rappresentato un altro fallimentare tassello della politica dei live service voluta da Jim Ryan, la stessa che ha portato al disastro di Concord e all'acquisizione della claudicante Bungie.