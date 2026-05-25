Il gameplay di Metal Gear Solid 4 della Master Collection Vol. 2 è stato mostrato per la prima volta

Per l'occasione è stata mostrata quasi un'ora di gioco tratta dalla versione PS5, dal filmato iniziale e buona parte dell'Atto 1, Liquid Sun, fino all'incontro tra Old Snake e il Rat Patrol Team 01.

Il buon vecchio Snake

Chi ha giocato l'originale conosce bene questa sezione introduttiva, che presentava diverse meccaniche inedite per la saga: la OctoCamo, la tuta in grado di mimetizzarsi con qualsiasi superficie; l'Anello di minaccia per individuare i nemici nelle vicinanze; la barra dello stress e altre novità. Per molti altri, invece, si tratta di sequenze completamente nuove, dato che Metal Gear Solid 4 non è mai arrivato su PC, Xbox o console Nintendo.

Le sequenze mostrate sembrano confermare che questa nuova versione non abbia ricevuto interventi grafici significativi, anche se la compressione dello streaming e la finestra di visualizzazione ridotta rendono difficile valutare eventuali miglioramenti in termini di risoluzione e framerate.

Un dettaglio interessante è la presenza dell'iPod, proprio come nell'originale. Si tratta dello strumento che permette di ascoltare brani della colonna sonora della serie, podcast e musiche tratte da altri giochi di Hideo Kojima e non solo, alcune delle quali garantiscono bonus aggiuntivi. Il fatto che si tratti dell'iPod originale, con licenza Apple, suggerisce che l'accordo non sia scaduto o sia stato rinnovato. Considerando che Konami ha già confermato anche i crossover con Assassin's Creed e Monster Hunter (per Peace Walker), è lecito pensare che la maggior parte degli elementi su licenza di questa seconda raccolta sia rimasta intatta, il che non è affatto scontato considerando che parliamo di un titolo di quasi vent'anni fa.

Vi ricordiamo che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sarà disponibile dal 27 agosto su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Oltre a Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot, la raccolta include anche Metal Gear Solid: Peace Walker HD e Metal Gear Ghost Babel.