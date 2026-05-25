Il televisore Samsung 4K Vision AI, con neri profondi e colori brillanti, è su Amazon al minimo storico

Se cerchi un nuovo televisore per goderti film, videogiochi o sport, la Smart TV Samsung OLED 4K Vision AI da 55", precisamente il modello 2025 S85F, è su Amazon a 667 € rispetto al prezzo mediano di 789 €, permettendoti di risparmiare il 15%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini nitide e colori brillanti

Questo televisore utilizza il processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K AI Upscaling. Le immagini sono caratterizzate da sfumature vivide e realistiche, mentre i contrasti sono più profondi e i colori brillanti grazie all'OLED HDR. L'esperienza audio è arricchita dall'audio surround 3D sincronizzato con l'azione, mentre il gaming offre gameplay estremamente fluidi grazie a Motion Xcelerator 120Hz.

Smart TV Samsung OLED 4K Vision AI

Troverai film, giochi e programmi di ogni tipo in un solo posto, con Smart Hub, e potrai gestire comodamente tutti i dispositivi dal televisore. Non mancano diverse funzioni basate sull'intelligence artificiale, come Click to Search per ottenere informazioni istantanee su ciò che vedi, oppure AI Mode per ottimizzare immagine e suono in tempo reale.