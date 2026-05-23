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Le cuffie wireless Corsair HS80 costano meno di 90 €: risparmia fino al 41%

Tra le offerte di Amazon troviamo le cuffie wireless Corsair HS80 RGB compatibili con PC, Mac, PS4 e PS5. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/05/2026
Corsair HS80 RGB

Se sei alla ricerca di nuove cuffie wireless, le Corsair HS80 RGB sono su Amazon a 88,20 € rispetto al prezzo consigliato di 149,99 €, permettendoti di risparmiare il 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirle entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Comode e precise

Come anticipato, queste cuffie sono compatibili con PC e console PS4/PS5. La latenza è nettamente ridotta per offrirti un audio di ottima qualità, mentre Dolby Atmos su PC offre una precisione tridimensionale con risposte rapide e accurate. Potrai percepire ogni suono, elemento cruciale nei giochi più competitivi, grazie alla coppia di driver audio in neodimio ad alta densità da 50 mm. Inoltre, è presente un microfono broadcast omnidirezionale che riproduce la tua voce con nitidezza.

Corsair HS80 RGB
Corsair HS80 RGB

Nel complesso, si tratta di cuffie molto comode, grazie ai padiglioni in memory foam traspirante e a un archetto flessibile. Tuttavia, se hai particolari esigenze in termini di autonomia (oltre 20 ore) potresti voler optare per altre soluzioni. Alcuni utenti segnalano un'autonomia inferiore rispetto a quella dichiarata.

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